Corso di formazione politica a Scerne di Pineto: come partecipare

Dal 15 marzo al via il corso gratuito organizzato da ‘MAREA – Macroregione Europa Abruzzo’. Si svolgerà da marzo a maggio 2019

SCERNE DI PINETO – Tutto pronto per l’avvio del primo corso di formazione all’impegno socio-politico organizzato da ‘MAREA – Macroregione Europa Abruzzo’, l’associazione di cultura politica voluta e realizzata da Luciano Monticelli del Partito Democratico.

Un corso gratuito che, da marzo a maggio 2019, vede convogliare a Pineto docenti, esperti e politici per una riflessione ampia e costruttiva su democrazia, Europa, nazionalismi, ambiente e tutto ciò sul quale è necessaria una buona comprensione per rivitalizzare la vita democratica.

“Mai come in questo momento storico – interviene in proposito Monticelli – è necessario lavorare in questo senso. La politica non è fatta solo di social network, ma affonda le sue radici nella cultura e in una preparazione che non è né scontata né banale. Il mio obiettivo è dunque quello di formare le nuove generazioni perché solo così la politica può tornare ad essere ciò che era un tempo”.

La prima lezione è in programma per venerdì 15 marzo; ad inaugurare il corso sarà il professor Pietro Gargiulo dell’Università degli Studi di Teramo, che si soffermerà sulle possibilità di rilancio dell’integrazione politica europea. Da qui ogni settimana si alterneranno al tavolo dei relatori docenti di diritto, musicisti, senatori ed eurodeputati (come Carlo Di Marco, Luciano D’Alfonso, Andrea Cozzolino per citarne alcuni) fino all’incontro finale in programma per domenica 5 maggio.

“Una giornata – come la descrive Luciano Monticelli – particolare, che vogliamo dedicare all’ambiente, troppo spesso trascurato. Non a caso, dopo una chiacchierata con Leone Cantarini, presidente dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, sarà possibile raccogliere tutti insieme materiale spiaggiato nell’area ‘Li cillitt’ della spiaggia di Scerne di Pineto. Un’iniziativa che ho intenzione di aprire a tutti, come forte momento di condivisione e riflessione”.

INFO ISCRIZIONI, CONTATTI UTILI

Le iscrizioni, aperte a chiunque sia interessato, possono essere effettuate scrivendo all’indirizzo mail lmonticelli@inwind.it o contattando i numeri 329.4204933-340.3677802.