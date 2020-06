Corso di formazione Fgas “Tecnico del Freddo”: ecco quando

Il corso, organizzato da Confartigianato Imprese Avezzano sarà di 16 ore, in videoconferenza, nelle giornate del 29 e 30 giugno 2020

AVEZZANO (AQ) – Confartigianato Imprese Avezzano organizza in videoconferenza il corso di formazione Fgas “Tecnico del Freddo” propedeutico al superamento dell’esame per il conseguimentodella Certificazione Fgas di I Categoria (Patentino Persona).

L’evento formativo si svolgerà nei giorni 29 e 30 Giugno 2020 con il seguente orario: 8.30-12.30, 14.00-18.00, con due pause, una al mattino e l’altra nel pomeriggio. La parte pratica della sessione di esame per la Certificazione FGAS Persona verrà effettuata il giorno 8 Luglio 2020 presso la nostra sede di Avezzano in Via S. Donatoni n. 56.

Confartigianato Imprese Avezzano inoltre, sempre in materia FGAS, supporta le aziende del settore per l’espletamento delle pratiche relative a tutti gli adempimenti obbligatori per le imprese e le persone coinvolte:

Iscrizione al Registro FGAS (Registro Telematico nazionale delle imprese e persone certificate fgas)

Certificazione FGAS Impresa (Certificazione per le imprese che operano in ambito FGAS per tutte le operazioni sulle apparecchiature contenenti Gas Fluorurati)

TARATURE STRUMENTI (Le tarature degli strumenti vengono svolte presso la sede di Avezzano senza dover spedire fuori la propria attrezzatura)

Comunicazioni BANCA DATI FGAS (comunicazioni obbligatorie sui dati relativi agli interventi sulle apparecchiature contenenti fgas).

Si ricorda infatti che dal 24 SETTEMBRE 2019 è operativa la BANCA DATI FGAS DEL MINISTERO DELL’ AMBIENTE, dove Imprese e persone, certificate FGAS, entro 30gg dall’intervento, devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, su apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.

Per Info e Contatti:

Confartigianato Imprese Avezzano, Via S. Donatoni n.56 Avezzano (zona nord/dietro inps) Tel 0863413713 – 086326282 dal lunedì al venerdì 8.30-13.30 e martedì e giovedì 15.30-18.30