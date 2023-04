Corso di recitazione cinematografica e televisiva “Set Lab”

Dal prossimo 26 aprile a Pescara prende il via il corso di recitazione cinematografica e televisiva “diretto da Milo Vallone e le cui docenze sono affidate a 6 apprezzati professionisti del mondo dell’audiovisivo

PESCARA – Considerando il proliferare delle produzioni cine-televisive, sia attraverso i linguaggi tradizionali come il cinema e la televisione e sia attraverso le piattaforme di nuova generazione come quelle che offre il web, il Cantiere Teatrale Adriatico, dopo 18 anni di intensa e apprezzata offerta formativa nel campo della recitazione e considerato il successo delle prime due edizioni, in collaborazione con la casa di produzione TAM TAM Communications, ripropone il corso di recitazione cine-televisiva: SET lab, diretto dall’attore e regista Milo Vallone che in questi giorni vede la sua ultima opera filmica “Nemici”, in distribuzione sugli schermi cinematografici.

SetLAB è un vero e proprio percorso didattico, finalizzato alla conoscenza dei mezzi espressivi legati al vasto mondo dell’audiovisivo, strutturato in 70 ore, con il contributo di 6 docenti che forniranno tutti gli strumenti necessari per affrontare l’arte della recitazione sul SET.

Il corso per i partecipanti prevede inoltre per la prossima estate, 40 ore di stage direttamente sul Set di un film.

Alla luce del recente sblocco della tanto attesa Abruzzo Film commission, la TAM TAM Communications e il Cantiere Teatrale Adriatico promotori del corso, ritengono necessaria la formazione di quest’ambito che tanto sviluppi darà al nostro territorio nei prossimi anni.

“Sono contento – confida Milo Vallone – della ripartenza di questo progetto di didattica della recitazione. Dopo anni di frequentazione di set, ho deciso di voler condividere anche per quest’anno il bagaglio di esperienze maturato ormai sul campo, dopo aver respirato l’aria di quasi 50 set da protagonista tra film, cortometraggi, fiction Rai, Mediaset e Netflix, e progetti in CineprOsa a cui ho dato vita ormai una quindicina di anni fa. E così ho pensato di strutturare e proporre questo percorso formativo che vuole offrire una familiarizzazione con quel fantastico luogo fatto di sogni e tecnologia che è un SET cinetelevisivo. In Italia nel campo della recitazione, se non proprio refrattari, si è spesso abbastanza pigri nell’accettare l’idea di doversi formare e di studiare e si preferisce in nome di un’astratta naturalezza, affidarsi ad un istinto che però spesso rivela solo una buona dose di pressappochismo. Credo – conclude Vallone – sia necessario quindi combattere una certa cialtronesca approssimazione e noi cercheremo di farlo offrendo un percorso curato assieme ad altri cinque professionisti che mi onoro di avere affianco e che avrà come centralità pedagogica i fattori che costituiscono l’acronimo del nostro SET: Studio, Espressività e Talento”.

S E T lab

Corso di recitazione cinematografica e televisiva in SETtanta ore

Docenti e materie:

Milo Vallone – recitazione

Mauro John Capece – regia

Roberto Morelli – sceneggiatura, fotografia e montaggio

Gianluigi Antonelli – suono: fonica in presa diretta e colonna sonora

Luca Luciani – doppiaggio

Federica Baglioni – preparazione ai casting (vincitrice del Nastro d’Argento come “Miglior Casting Director” 2021)

Il laboratorio è a “numero chiuso” e prevede 30 ore di lezione pratico/teorica e 40 ore direttamente sul SET. SetLAB si struttura con n. 1 Incontro settimanale il mercoledì dalle 19.30 alle 21.30 Oltre all’incontro di preparazione ai casting, fissato per Sabato 3 giugno, dalle 16 alle 19. A Luglio/agosto: 40 ore di stage direttamente sul SET cinematografico.

Per iscrizioni e informazioni: 085/45 49 2 49 – 348/71 27 076 info@tamtamcom.com