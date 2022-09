Corso balli caraibici, open day all’Agua Academy il 19 settembre

PESCARA – Si apre una nuova stagione per il mondo del ballo caraibico. La scuola di ballo, Agua Academy dei maestri Mattia e Annachiara si prepara all’Open Day di lunedì 19 settembre alle ore 21 presso la Dance Hall in via Raiale 118 a Pescara. Nell’occasione ci sarà la presentazione del nuovo corso base di balli caraibici e il programma per questa nuova stagione 2022/23. Sono gli stessi maestri che ci hanno anticipato alcune informazioni sulla nuova stagione. Previsti sei classi differenti per il ballo caraibico: una per chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina o un livello principiante dove si studierà bachata, salsa cubana e merengue; uno dedicato al portamento maschile e femminile; uno sulla salsa New York per un livello intermedio/avanzato; uno dedicato alla bachata e salsa cubana per il livello avanzato; uno dedicato interamente ai bambini; uno specifico come percorso agonistico. In quest’ultimo si formeranno persone per entrare nel mondo delle gare, dove gli allievi oltre ai maestri Mattia e Annachiara saranno guidati e affiancati anche dai maestri campioni di mondo, i fratelli Berardi. Come ogni anno la scuola sarà presente assieme ai suoi iscritti in tutte le serate di ballo del pescarese dove potranno mettere in pratica quello che hanno imparato nei corsi e sarà possibile divertirsi tutti insieme.

“Iniziare a ballare vuol dire imparare uno sport sano e divertente che ha la finalità di socializzare quindi di conoscere tante gente e divertirsi tutti insieme nelle serate e negli eventi. Si può dire che iniziare a ballare ti cambia la vita” hanno sottolineato i due maestri che invitano a partecipare a questo Open Day di orientamento.

Durante l’anno la scuola ha partecipato a svariati congressi salseri e bachateri dove solitamente per tre giorni si alloggia in degli hotel bellissimi dove durante il giorno c’è modo di studiare con artisti di fama internazionale e la sera si balla tutti assieme.