Corsi di formazione all’uso dei defibrillatori a Fossacesia

FOSSACESIA – Il Comune di Fossacesia, in collaborazione con la ASL Lanciano-Vasto-Chieti, intende organizzare dei corsi di formazione all’uso dei defibrillatori, con certificazione BLSD. I corsi sono totalmente gratuiti e sono rivolti ai cittadini residenti nel comune di Fossacesia. Quanti vorranno partecipare, dovranno presentare le domande entro le ore 12 del prossimo 28 febbraio all’Ufficio Protocollo, in via Marina, oppure scaricando il modulo sul sito istituzionale fossacesia.org sezione Avvisi.

“L’ Amministrazione Comunale si fa quindi promotrice di una nuova iniziativa dopo quella proposta nel 2019 grazie alla quale sono state formate alcune persone, preparate a determinate circostanze che possano salvare la vita – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Ricordo che anni fa decidemmo di investire sulla cardioprotezione dei cittadini puntando sulla conoscenze delle tecniche salvavita ma anche per rendere sicuri istituti scolastici, la spiaggia di Fossacesia Marina, e il centro della città, gli impianti sportivi dove sono presenti defibrillatori. Accrescere il numero dei soccorritori, mi auguro soprattutto giovani, è molto importante”.