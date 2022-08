Corsa podistica in notturna “Bucci Runner Memorial” a Fossacesia

FOSSACESIA – Tutti di corsa a Fossacesia. Venerdì 5 agosto, infatti, è in programma la seconda edizione della corsa podistica in notturna “Bucci Runner Memorial”, intitolata ad Antonio Bucci, scomparso prematuramente nel 2020. La manifestazione è organizzata dall’Atletica Fossacesia e da un gruppo di sportivi della zona, e patrocinata dall’Amministrazione Comunale. Si correrà sulla distanza dei 5 chilometri su un circuito da ripetere due volte, cambiato rispetto allo scorso anno. Lo start e l’arrivo sono stati localizzati presso il Parco Aldo Moro, con i corridori che andranno verso l’Abbazia di San Giovanni in Venere per evitare di bloccare il traffico nel centro città. Il programma della seconda edizione prevede alle 17.30 la visita al cimitero per la commemorazione davanti alla tomba di Antonio Bucci, alle 18 le gare dei bambini e dei ragazzi (0/5 anni, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13 e 14/15), alle 19.15 la camminata non competitiva. Alle 20.30 il clou della serata con la partenza della corsa competitiva.

“Siamo particolarmente felici che questa manifestazione sportiva torni ad animare Fossacesia – sottolineano il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore allo Sport Maura Sgrignuoli -. Già nella prima edizione si era avuta una considerevole partecipazione e quest’anno siamo certi che coloro che gareggeranno saranno molti di più. Oltre all’aspetto sportivo, è davvero bello e significativo vedere tanti podisti insieme”.

Per quel che concerne le iscrizioni, l’Atletica Fossacesia comunica che la quota è di 8 euro per la competitiva, 5 euro per la non competitiva e 4 euro per i bambini e i ragazzi. In collaborazione con i Lupi d’Abruzzo si offre l’abbinata iscrizione con la Duilio Run in programma ad Atessa (12 agosto) alla quota speciale di 13 euro. Il sito di riferimento per iscriversi è Timingrun con scadenza giovedì 4 agosto alle 13. Garantito il pacco gara per i primi 600 iscritti.