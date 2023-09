Corrilabruzzo UISP: tutto pronto per la Stracongiunti 2023

CONGIUNTI DI COLLECORVINO – Siamo all’immediata vigilia della Stracongiunti con l’Atletica Val Tavo che organizza con il consueto scrupolo una delle classiche podistiche di inizio autunno in ricordo di Francesco Contini e Franco Mantini, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Collecorvino. Appuntamento a Congiunti sabato 23 settembre con l’edizione 2023 che prevede la competitiva di 11 chilometri su un percorso misto saliscendi e segnalato ad ogni chilometro (partenza alle 17:00), la passeggiata non competitiva di 2,5 chilometri e le varie gare dedicate ai bambini e ai ragazzi fino ai 15 anni su diverse distanze (inizio alle 16:00 circa). Sono previsti pacchi gara ai primi 400 della competitiva, ai primi 100 della non competitiva, medaglia da finisher a tutti i partecipanti, premiazioni per i primi tre assoluti uomini e donne, primi cinque di categoria bambini/ragazzi, primi cinque di ogni categoria adulti, primi cinque gruppi regionali più numerosi ed extra-regionali.

