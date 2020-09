Corridoio Abruzzo–Civitavecchia, Fina su incontro Marsilio-Zingaretti

REGIONE – “Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, mi ha comunicato che, a valle della richiesta di incontro ai suoi omologhi di Marche, Puglia e Molise, trascorsa la fase elettorale, avrà un analogo incontro, nello specifico per discutere del corridoio trasversale tra Civitavecchia e i porti abruzzesi, con il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, già contattato per l’investimento sul tratto ferroviario Roma-Pescara”: lo dichiara il segretario del Partito Democratico abruzzese, Michele Fina. Proprio il Pd Abruzzo, dopo le parti sociali regionali, aveva sottolineato la necessità di rimediare all’assenza di dialogo con un possibile partner, il Lazio, fondamentale per mettere a sistema le potenzialità regionali su sviluppo e infrastrutture.

Fina ribadisce che “il Pd regionale continuerà a lavorare perché tale approccio si concretizzi, e sia fecondo di opportunità per l’Abruzzo, al di fuori di ogni possibile strumentalizzazione. La fase storica è talmente decisiva da indurre all’intelligenza di lavorare perché i progetti migliori, che hanno la concreta possibilità di essere dotati delle risorse necessarie, vadano in porto a beneficio dell’Abruzzo”.