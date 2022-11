Corrado Oddi legge i brani del Premio Letterario “Una piazza,un racconto”

Il 3o novembre l’attore leggerà a Napoli alcuni estratti dei racconti vincitori della XXIV° edizione del prestigioso concorso letterario

NAPOLI – Mercoledì 30 novembre, alle ore 20.30, nell’ambito della rassegna “Concerti d’autunno”, promossa dalla Comunità Evangelica Luterana di Napoli, si terrà la finale della ventiquattresima edizione del Concorso letterario “Una piazza, un racconto”. Si torna nella tradizionale sede di via Carlo Poerio, dopo che, per per consentire il pieno rispetto delle norme sul distanziamento anti-Covid, le ultime edizioni erano state spostate nella nella più capiente Chiesa Anglicana di via San Pasquale.

Nel corso della serata l’attore Corrado Oddi leggerà alcuni passi estratti dai racconti vincitori, intervallato dagli stacchi musicali, attinenti all’atmosfera creata dai racconti stessi ed eseguiti al pianoforte dal Maestro Gabriele Pezone.

Il concorso letterario quest’anno era dedicato al seguente tema: “Una famiglia si ritrova dal notaio per l’apertura di un testamento. Le decisioni del defunto (o della defunta) sono sorprendenti”. I concorrenti sono stati chiamati a raccontare come le “ultime volontà”, così inaspettate, hanno cambiato la vita dei protagonisti della storia.

La Giuria assegnerà un premio ai migliori tre racconti scelti tra i dodici finalisti in gara, pubblicati nell’antologia edita da Iuppiter e selezionati tra tutti quelli partecipanti da tutta Italia.

La serata si svolgerà nel ricordo di Luciana Renzetti, storica ideatrice e animatrice dei Concerti d’Autunno, del Concorso letterario e di altre iniziative culturali della Comunità Luterana di Napoli, scomparsa a febbraio del 2020.

L’ingresso sarà gratuito.