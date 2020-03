Coronavirus, a Vasto cinque minori denunciati per violazione della legge

I giovani si erano riuniti all’interno di un garage, costituendo così un assembramento, vietato dalle norme in materia di Coronavirus

VASTO (CH) – Nel corso di servizi di controllo del territorio eseguiti in applicazione delle prescrizioni imposte dal Governo centrale per contenere e combattere la diffusione del contagio da Covid 19, i Carabinieri di Vasto, hanno identificato, nella serata di domenica 22 marzo, su segnalazione di un condomino, cinque minori che si erano riuniti all’interno di un garage in uno stabile nei pressi della Chiesa di Santa Maria del Sabato Santo.

I giovani, all’arrivo della pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, evidentemente nella piena consapevolezza della loro condotta illegale, hanno tentato di eludere il controllo socchiudendo la saracinesca basculante e cercando di nascondersi dietro alcuni ripari di fortuna.

I militari si sono introdotti nel garage ed hanno deferito i giovani alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni de L’Aquila perché ritenuti responsabili della violazione all’art. 650 codice penale.