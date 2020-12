Coronavirus Spoltore, invariato il numero degli attuali positivi

SPOLTORE – Secondo gli ultimi dati in arrivo dalla Asl di Pescara il numero dei positivi attivi al Covid 19 nel territorio di Spoltore è sostanzialmente invariato: sono 2 le nuove positività, 3 le persone guarite e c’è un solo nuovo caso in sorveglianza attiva. I positivi al Coronavirus sono dunque in questo momento 73.

“Si tratta di una situazione attesa” spiega il sindaco Luciano Di Lorito “anche considerando l’ormai lungo periodo di stop per molte attività, bar e ristoranti. L’auspicio è che si possa raccogliere in futuro il sacrificio fatto in questi giorni con la zona rossa”.