Coronavirus Spoltore, i dati screening del 9 gennaio 2021

SPOLTORE – É in corso a Spoltore lo screening della popolazione per individuare casi di Covid-19. Nel pomeriggio di ieri (venerdì 8 gennaio) c’è stata una risposta eccezionale da parte della cittadinanza, con oltre 500 persone testate. Due i positivi.

Alle ore 13.00 di oggi, sabato 9, i test hanno raggiunto quota 1200. Continueranno fino alle 18.30. Vengono effettuati nel Municipio per il capoluogo, nel Centro Civico di via Basilea per Villa Raspa, nella Palestra della Scuola Primaria “Tiziana Fagnani” per Santa Teresa, Caprara, Villa Santa Maria.

I volontari della Croce Rossa effettueranno i tamponi anche domani (domenica 10 gennaio) dalle 8.30 alle 13 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. Queste giornate di screening, organizzate su input della Asl di Pescara, sono possibili grazie al loro impegno: coinvolti inoltre i volontari del Modavi e il Corpo Militare della Croce Rossa.