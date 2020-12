Coronavirus, screening di massa in provincia di Chieti

FOSSACESIA – “Sono davvero soddisfatto della decisione del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di voler procedere anche nelle province di Chieti e Pescara ai test rapidi per il coronavirus, così come avevo avuto modo di chiedergli nei giorni scorsi. E’ un risultato importante che testimonia ancora una volta l’ impegnativa attività a tutela della salute dell’intera comunità abruzzese in questo momento delicato dell’epidemia da Coronavirus”.

E’ quanto sottolinea il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, alla notizia che a breve che i test sulla popolazione, che sono stati già effettuati in provincia de L’Aquila e che si stanno per concludere in quella di Teramo, riguarderanno le altre due aree provinciali abruzzesi.

“Nel colloquio avuto con il presidente Marsilio avevo espressamente chiesto che gli esami potessero svolgersi a Fossacesia e in un tutto il chietino, e ora constato che quella domanda ha avuto seguito. Oggi – aggiunge il sindaco Di Giuseppantonio –, ho riunito i tecnici e gli assessori comunali perché è nostra intenzione organizzarci e farci trovare pronti non appena la Regione Abruzzo calenderizzerà nei vari centri lo screening di massa. Abbiamo individuato degli spazi pubblici dove poter ospitare le postazioni per i prelievi che, al momento opportuno, sottoporremo alla valutazione delle strutture sanitarie competenti (Asl Lanciano/Vasto/Chieti) in modo che possano scegliere quella più idonea e sicura per svolgere i test”.