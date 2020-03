Coronavirus, Ortona, l’azienda D’Auria dona taniche di alcol

L’azienda D’Auria ha donato alcoldenaturato 90 gradi rosa, al Comune di Ortona, alla ASL Chieti e a tutte le persone esposte al contagio

ORTONA (CH) – Il Comune di Ortona, tramite la pagina ufficiale Facebook, ha voluto ringraziare la famiglia D’Auria per aver voluto dare il proprio contributo nella lotta contro il Coronavirus.

L’azienda D’auria che da diversi anni produce anche alcoldenaturato 90 gradi rosa per uso farmaceutico e ospedaliero e lo commercializza in grandi quantitativi, ha infatti deciso di imbottigliarlo in taniche da 3 e 5 litri e riservarlo al territorio.

La famiglia D’Auria ha donato l’alcol al Comune, alla ASL Chieti, a tutte le forze dell’ordine, alla Croce Rossa e a tutte le persone che in questo momento sono esposte al contagio per continuare ad assicurare i servizi ai cittadini.