Covid19, Marcozzi: si spenda il denaro pubblico per aiutare i pazienti”

Per il capogruppo del M5S la cifra impegnata dalla Asl Teramo per l’informazione, dovrebbe essere spesa per dispositivi utili ai pazienti

PESCARA – Duro attacco del capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Sara Marcozzi, alla Asl di Teramo, che avrebbe impegnato la somma di oltre 40mila euro per un incarico di consulenza per una campagna informativa per contrastare il Coronavirus

“Da notizie di stampa apprendiamo che la ASL di Teramo avrebbe affidato un incarico di consulenza per una campagna di sensibilizzazione per contrastare il Coronavirus – ha dichiarato la Marcozzi- Mi preme sottolineare come la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute abbiano già da tempo predisposto campagne informative capillari e su ogni mezzo di informazione, accessibili a tutti, che possono essere agevolmente utilizzate anche dalle ASL. Con l’emergenza sanitaria che tutti viviamo in queste ore, ritengo che oltre €40.000 potrebbero e dovrebbero essere spesi per dispositivi utili per i pazienti e non per superflue campagne pubblicitarie”.

Si attendono reazioni.