Coronavirus, L’Aquila: sostegno alle attività con servizio a domicilio

Il Comune, attraverso una piattaforma web, trasmetterà agli aquilani dati degli esercenti che hanno attivato il servizio a domicilio

L’AQUILA – Nell’ambito della campagna di informazione #Vincilvirus promossa dall’ente per tenere la cittadinanza informata sull’emergenza, il Comune dell’Aquila sta istituendo un servizio a sostegno delle attività commerciali costrette alla chiusura e degli aquilani che intendono usufruirne. Tutti gli esercenti che hanno attivato il servizio a domicilio potranno comunicarlo via mail al Comune, che utilizzerà i dati ricevuti per darne notizia agli aquilani, attraverso una piattaforma web.

“L’amministrazione è anche al fianco dei commercianti che in questi giorni stanno svolgendo un servizio essenziale attraverso le consegne a domicilio e vogliamo aiutarli centralizzando le informazioni e creando uno spazio a loro disposizione – commenta il sindaco, Pierluigi Biondi, – Allo stesso tempo vogliamo incentivare i cittadini a rimanere a casa, senza far loro pesare un eccessivo disagio. Il servizio che abbiamo attivato consentirà a tutti di essere maggiormente informati e di evitare di uscire per fare la spesa”.

I commercianti dovranno comunicare il tipo di attività (pizzeria, alimentari, ecc.), ubicazione, contatti (strumenti social, app, telefono, e-mail, sito, ecc.), elenco di servizi proposti a domicilio, orari di servizio con modalità di prenotazione, logo e foto dell’attività (5/6 al massimo). L’indirizzo e-mail a cui comunicare è covid-19@comune.laquila.it. Nei prossimi giorni sarà on line la piattaforma dedicata.