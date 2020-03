Coronavirus Abruzzo, Quaresimale chiede la zona rossa per Val Fino Teramo

ABRUZZO – “In videoconferenza dei capigruppo ho avuto modo di chiedere al Presidente Marsilio – scrive in una nota il Capogruppo Lega in Consiglio Regionale Pietro Quaresimale – di adottare nei più brevi tempi possibile un’ordinanza che vada a circoscrivere completamente la Val Fino teramana, e i comuni di Arsita, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Montefino e Castilenti”.

”La situazione – spiega il Capogruppo – è diventata ormai critica e rischia di peggiorare se non adottiamo immediatamente misure di sicurezza stringenti. Su una popolazione di circa 7300 abitanti abbiamo già 17 casi positivi e 5 in fase di analisi. Sulla scia delle ordinanze emesse già in altre Regioni e richieste anche da diversi territori abruzzesi, ho chiesto al Presidente Marsilio di chiudere in uscita tutta la Val Fino ed i Comuni interessati dal picco dei contagi. Una misura sofferta e difficile ma che servirà a paralizzare il virus nella sua diffusione”.

”Allo stesso tempo – conclude Quaresimale – in molti cittadini mi segnalano che in diverse aziende del territorio i datori di lavoro non hanno ancora provveduto a mettere in sicurezza i lavoratori: preghiamo tutti i sindacati, nella consapevolezza di vivere un momento difficilissimo per tutti i comparti produttivi, di verificare eventuali inadempienze per impedire che i tanti sforzi compiuti dagli abruzzesi durante questa quarantena vengano vanificati da disattenzioni e inadempienze”.