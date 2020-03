Coronavirus in Abruzzo, 7 nuovi casi di Covid 19

Sale complessivamente a 81 il numero dei positivi al virus in Regione. Tra i nuovi casi uno a Vasto, Civitella Casanova, Città Sant’Angelo, Nocciano, Montesilvano e due di Pescara

PESCARA – Il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo in una nota comunica che dai test eseguiti la scorsa notte nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, sono emersi in Abruzzo 7 nuovi casi positivi al Covid 19. Si tratta di un 66enne di Vasto (Chieti), un 64enne di Civitella Casanova (Pescara), una donna di 43 anni di Città Sant’Angelo (Pescara), un 65enne di Nocciano (Pescara), un 56enne di Montesilvano (Pescara) e due uomini di Pescara, uno di 55 e l’altro di 80 anni. Con gli ultimi casi, sale a 81 il numero dei positivi al virus in Abruzzo.