REGIONE – Il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo rende noto che i test eseguiti nel corso della notte nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara hanno stabilito la positività al Covid 19 per 6 persone. Si tratta di un uomo di 70 anni e di una donna di 65 di Città Sant’Angelo (Pescara), ricoverati a Pescara; di una donna di 49 anni di Arielli (Chieti), familiare dell’uomo deceduto a Ortona (Chieti) nei giorni scorsi, ricoverata a Chieti; di un uomo di 65 anni di Francavilla al Mare (Chieti), ricoverato a Chieti; di un uomo di 44 anni di Rosciano (Pescara), ricoverato a Pescara; di un uomo di 52 anni di Pescara, in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva della Asl. Sono quindi 39 i casi positivi al Covid 19 in Abruzzo.

Coronavirus in Abruzzo: positività per 6 nuovi pazienti ultima modifica: da