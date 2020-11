Coronavirus, a Campli riattivata la consegna di spesa e farmaci

Il servizio a domicilio ,promosso dall’amministrazione comunale , a favore di anziani e disabili ,sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12

CAMPLI (TE) – Torna attivo da oggi nel Comune di Campli il servizio di consegna di prodotti alimentari, beni di prima necessità e farmaci per le persone anziane, con più di 75 anni, e disabili gravi. Il servizio – promosso dall’amministrazione comunale di Campli, in collaborazione con il Nucleo Comunale di Protezione Civile – sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12. Per usufruirne, è possibile telefonare al numero 0861 5601279.

“Con l’aggravarsi della crisi Covid-19, e alla luce dei nuovi DPCM, abbiamo ritenuto necessario riattivare questo servizio così importante per le fasce più deboli e vulnerabili della popolazione. Ringrazio il Nucleo Comunale di Protezione Civile, guidata dal Presidente Alessandro Marini, e l’Assessore con delega alla Protezione Civile Laura Di Domenicantonio per il lavoro svolto” ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli.

Sempre a Campli, in occasione dei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti, il Nucleo Comunale di Protezione Civile, in coordinamento con l’amministrazione comunale, ha svolto servizio presso tutti i cimiteri del Comune di Campli per garantire il rispetto delle norme anti Covid-19, controllando la temperatura dei cittadini, l’igienizzazione delle mani, l’utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale.