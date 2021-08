Ultima serata del “Coralia Fest” a Chieti: ecco quando

Il festival dedicato quest’anno al “diritto di crescita” si chiuderà il 21 agosto negli spazi del Tricalle Sistema Cultura

CHIETI – Quarta e ultima serata della prima edizione del Coralia Fest, a Chieti dal 18 al 21 agosto 2021 negli spazi del Tricalle Sistema Cultura nell’ex chiesa di Santa Maria del Tricalle, festival dedicato al ‘diritto alla crescita’, filo conduttore che otto relatori, di diversa estrazione culturale e formativa approfondiscono da punti di vista diversi quali quello dello sviluppo territoriale, dell’economia, del management, del branding e dell’arte, con il solo obiettivo di trasmettere energie, fatti, idee, esperienze, condivisi con un linguaggio accessibile ad un vasto pubblico.

“Una opportunità per la scena culturale teatina – secondo le parole del presidente della cooperativa Mirare – di approfondire e discutere in modo costruttivo, stimolati dalla presenza di relatori in prima linea sul panorama nazionale, su diritti e opportunità dei più fragili e delle aree periferiche, soprattutto in questo momento di diffusa crisi socio-economica provocata dalla pandemia di COVID-19”.

La giornata conclusiva del 21 agosto sarà dedicata all’arte e al ruolo che la stessa può svolgere per la crescita anche economica delle periferie. Vedrà protagoniste due donne: Caterina Riva, direttrice del MACTE di Termoli, che parlerà del retroscena del primo anno di direzione di questo nuovo museo, delle sue ambizioni, ispirazioni e della mostra Le 3 ecologie, la prima curata da Riva per il MACTE. Maria Letizia Paiato, critico d’arte e curatrice che affronterà il ruolo responsabile dell’arte pubblica e il suo fine sociale che presuppone il miglioramento della qualità della vita anche attraverso quei benefici che produce con la crescita socio-culturale ed economica. I due appuntamenti sono alle 20,30 e alle 22.

Il Coralia Fest è ideato e prodotto da Mirare Scarl. Presentato da Tricalle Sistema Cultura. Promosso dalla Fondazione Banco di Napoli. Realizzato con il contributo economico della Camera di Commercio Chieti Pescara e con la partecipazione economica di Abrex, Caccavale materiali da costruzioni, ICO Srl e Tecno Glass Srl. e con il contributo tecnico di Volavola e Ondisplay.

