Coppa Italia 2021, Amicacci alle Final Four di Grottaglie: il programma

GIULIANOVA – Entra nel vivo la stagione del wheelchair basket italiano, con le Final Four di Grottaglie (TA) che il 5 e 6 novembre assegneranno la Coppa Italia 2021, intitolata ad Antonio Maglio, tra i padri fondatori del paralimpismo nel nostro paese.

La Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, qualificata in virtù del terzo posto ottenuto nello scorso campionato di Serie A, avrà di fronte in semifinale la S. Stefano Avis, in una edizione particolare del derby dell’Adriatico. La squadra di Porto Potenza Picena è riuscita negli ultimi anni ha proporsi come seconda forza del campionato, conquistando lo scudetto nel 2019. Gli abruzzesi vengono da un avvio di stagione positivo, con due vittorie su due in campionato, e uno stato di forma in crescendo, cercheranno il colpaccio forti della guida esperta di coach Carlo Di Giusto. Sarà una sfida di grande intensità tra due società ambiziose: palla a due venerdì 5 alle ore 18:30.

Nell’altra semifinale, di scena sul parquet del Palasport Campitelli alle ore 16, si affronteranno la Briantea84 Cantù, campione d’Italia in carica e detentrice del trofeo, e il Padova Millennium, reduce da un quarto posto nella scorsa Serie A, squadra che ambisce a rimanere stabilmente tra le migliori squadre del panorama nazionale.

La finale è in programma sabato 6 alle ore 11:30 con diretta televisiva su Rai Sport, preceduta dal match per il podio alle ore 9. La vincitrice della Coppa Italia andrà a contendere la Supercoppa Italiana alla Briantea Cantù, il 21 novembre prossimo a Meda: in caso di successo dei brianzoli la sfidante sarà l’altra finalista.