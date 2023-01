Convegno su Oncoematologia e Cure Palliative Pediatriche a Spoltore

SPOLTORE – Si svolgerà venerdì prossimo, 27 gennaio, alle ore 8.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Spoltore, il Convegno su ‘Onco-Ematologia e Cure Palliative Pediatriche: Sinergia per la complessità assistenziale’, promossa e organizzata dalla SIPO Abruzzo e Molise – Società Italiana di Psico-Oncologia.

Il programma prevede l’apertura affidata a Dina Di Giacomo docente dell’Università degli Studi de L’Aquila, Consigliere SIPO Nazionale e alla dottoressa Anna Di Profio Breast Center Asl 2 Abruzzo, Coordinatore SIPO Sezione Abruzzo e Molise, oltre che alle Autorità. La Prima Sessione sarà moderata dai medici Patrizia Accorsi e Mauro Di Ianni e vedrà affrontare i temi di ‘Essere medici in onco-ematologia pediatrica’ con Daniela Onofrillo; ‘L’assistenza infermieristica del bambino e della famiglia in ospedale’, con Ilenia Barbetta; ‘L’adolescente una terra di nessuno’ con Nicole Santoro; ‘La presa in carico globale del bambino e della famiglia’ con Pierpaola Sciarra; ‘La riabilitazione dei bambini e adolescenti: prevenzione del decadimento fisico’ con Valeria Scuccimarra; ‘La scuola in ospedale’ con Donatella Petrocco e Barbara Di Pretoro; ‘La gestione del bambino con neoplasia a domicilio’ con Adima Lamborghini; ‘La cura dei curanti’ con Michele Galgani.

La seconda sessione, a partire dalle 14.30, sarà moderata dai medici Rossano Di Luzio e Moreno Di Pietrantonio e verterà su ‘La terapia del dolore’ con Donatella Bosco; ‘Ruolo della nutrizione nell’ambito delle cure palliative’ con Maria Teresa Illiceto; ‘Essere medico palliativista nel percorso normativo della legge 38 alla rete di cure palliative pediatriche: lo stato dell’arte’ con Simona Falorio; ‘Le cure palliative pediatriche in hospice e sul territorio: miti da sfatare e tabù da superare’ con Maria Di Domenico. La Terza sessione, a partire dalle ore 16, sarà moderata dai medici Giulia Di Francesco e Gabriella D’Agostino e verterà su ‘Ruolo e impegno delle Associazioni di volontariato: L’esperienza dell’AGBE’ con Achille Di Paoloemilio Presidente AGBE e Victoria Marcucci; ‘Clown Doc in corsia’ con Massimiliano La Paglia; ‘L’importanza di un sogno: Esperienza dell’associazione Lo Sportello dei Sogni ODV’ con Fiorangela Giuliano Presidente dell’Associazione.

L’iscrizione e partecipazione al Convegno sono gratuiti