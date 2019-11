Convegno medico su inquinamento elettromagnetico a San Giovanni Teatino

Organizzato da Domus Line Italia con il patrocinio del Comune si terrà presso il centro ricreativo per anziani giovedì 28 novembre dalle ore 20

SAN GIOVANNI TEATINO – “Prevenzione.. cure.. come staremo domani dobbiamo deciderlo oggi!”. E’ il titolo del convegno medico che si terrà giovedì 28 novembre 2019, alle ore 20, presso il Centro Ricreativo per anziani “San Rocco delle Piane”, in via Garibaldi 49 a San Giovanni Teatino.

L’evento, promosso e organizzato dalla giovane e dinamica azienda Domus Line Italia con il patrocinio del Comune di San Giovanni Teatino, è volto a fornire informazioni utili per la tutela del benessere psico-fisico ed il miglioramento della qualità della vita, dall’importanza di una sana postura ai danni da esposizione inconsapevole all’inquinamento elettromagnetico.

Il convegno sarà aperto dai saluti del Sindaco Luciano Marinucci e dalla presentazione di Giovanna Russello, presidente di Domus Line Italia. Ci saranno quindi le relazioni del dottor Giuseppe Cipollone, dirigente medico di chirurgia generale e toracica a Chieti, ed il dottore Massimo Rinaldi, oncologo. Quest’ultimo, in particolare, intende sensibilizzare la cittadinanza in merito ai danni da esposizione inconsapevole all’inquinamento elettromagnetico ed alle gravi patologie da esso derivanti per la salute.

“Lo sviluppo del settore delle telecomunicazioni ha prodotto un consistente aumento delle fonti di inquinamento elettromagnetico che si aggiungono a quelle domestiche cui siamo esposti quotidianamente. Gli studi disponibili sono ancora pochi – dichiara il Vicesindaco Giorgio Di Clemente – ma è importante sensibilizzare ed informare la popolazione. Alcune ricerche scientifiche dimostrerebbero infatti una relazione tra determinate patologie e l’esposizione a fonti di inquinamento elettromagnetico. Diversi sono i campi magnetici all’interno delle nostre case con cui ci interfacciamo ogni giorno e che possono determinare dei danni alla salute di vario genere. Nel dubbio, educare alla prevenzione è importante. Il mantenimento di uno stile di vita che sia salutare per il fisico e per la mente, è fondamentale”.