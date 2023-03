Convegno interregionale di cardiologia ANMCO 2023 a Francavilla

Il 3 e 4 marzo a Francavilla al Mare il Convegno interregionale di cardiologia ANMCO, confronto tra i maggiori esperti di Umbria, Marche, Abruzzo e Molise

FRANCAVILLA AL MARE – Si danno appuntamento in Abruzzo i maggiori esperti in materia di cardiologia e cardiochirurgia, provenienti dalla macro area Abruzzo, Marche, Umbria e Molise, per il Congresso interregionale ANMCO “Muma”, edizione 2023, in programma venerdì 3 e sabato 4 marzo a Francavilla al Mare (Ch).

Al centro del dibattito, organizzato dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, le nuove frontiere nella cura delle patologie cardiache, i farmaci, le tecniche di intervento all’avanguardia che di fatto aprono nuove e reali prospettive per la cura del nostro cuore.

Ospiti dell’evento, l’assessore alla Salute, Famiglia e Pari opportunità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì e il direttore generale della Asl di Pescara, Vincenzo Ciamponi.

«Oltre 250 iscritti da tutta Italia e ospiti di livello internazionale che animeranno la due giorni di convegno – commenta il dottor Massimo Di Marco, responsabile scientifico e presidente regionale ANMCO Abruzzo -. Negli ultimi anni l’Abruzzo ha dimostrato di essere una vera eccellenza in ambito cardiologico interventistico e cardochirurgico. Merito delle tecniche innovative in materia di terapia intensiva, trattamento degli scompensi cardiaci e delle sindromi coronariche. Il messaggio che vogliamo trasmettere agli abruzzesi è quello di una sanità efficace e sicura: basta con i viaggi della speranza, per curarsi in altre regioni. In Abruzzo c’è un polo di eccellenza di altissima qualità, riconosciuta a livello nazionale».

Appuntamento all’hotel Villa Maria di Francavilla al Mare (Ch), dalle 8:30 alle 19:00 (venerdì) e dalle 9:00 alle 13:00 (sabato). L’organizzazione dell’evento è affidata alla “Non Solo Meeting” (info@nsmcongressi.it).

PROGRAMMA

VENERDÌ 3 MARZO 2023

08:15 Registrazione dei partecipanti

08:30-08:45 Benvenuto e presentazione dell’Obiettivo Formativo

Massimo Di Marco

Saluto dei Presidenti Regionali ANMCO MUMA

Saluto delle Autorità

08:45-09:15 Presentazione: Giovanni Tarsi

Lettura magistrale

Le origini del MUMA: passato, presente e futuro

Domenico Gabrielli

I SESSIONE

LA TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA: PASSATO, PRESENTE E FUTURO

Moderatori: Leonardo Paloscia, Giovanni Tarsi, Maurizio Scarpignato

09:15-09:30 L’evoluzione dalla terapia intensiva coronarica agli ospedali per intensità

di cura (competenze e ruolo di una terapia intensiva cardiologica nel 2022)

Alberto D’Alleva

09:30-09:45 Gestione del delirium e corretta sedazione in UTIC

Vincenzo Cicchitti

09:45-10:00 Terapia sostitutiva renale in UTIC

Fabrizio Buffarini

10:00-10:15 Gestione dei dispostivi di assistenza ventricolare sinistra in UTIC

Maurizio Del Pinto

10:15-10:30 Ruolo del defibrillatore indossabile nei pazienti dimessi dall’UTIC

Roberta Magnano

10:30-10:45 Expert Panel Discussion

Carlo Capparuccia, Ilaria Battistoni, Emilia Biscottini

10:45-11:00 Coffee break

11:00-11:30 Presentazione: Massimo Di Marco

Lettura magistrale

Scompenso cardiaco a frazione intermedia: esiste davvero la “terra di mezzo”?

Aspetti fisiopatologici diagnostici e terapeutici

Andrea Garascia

II SESSIONE

SCOMPENSO CARDIACO ACUTO E CRONICO

Moderatori: Cosimo Napoletano, Pasquale Caldarola, Gianfranco Alunni

11:30-11:45 Scompenso Cardiaco: definizione universale classificazione ed epidemiologia

Giuliana Bardelli

11:45-12:00 Scompenso cardiaco acuto: quali novità della terapia farmacologica?

Michele Di Mauro

12:00-12:15 Scompenso cardiaco acuto e Shock cardiogeno:

terapia NON farmacologica… Quali supporti meccanici al circolo?

Marco Marini

12:15-12:30 Trattamento farmacologico di HFrRF: panoramica sulla novità delle linee guida

Erberto Carluccio

12:30-12:45 Focus on SGLT2i e scompenso cardiaco

Manuela Benvenuto

12:45-13:00 Terapia non farmacologica dello scompenso cardiaco cronico: CCM e CRT

Procolo Marchese

13:00-13:30 Expert Panel Discussion

Pierluigi Natali, Rosanna Lauciello

13:30-14:30 Light lunch

14:30-15:00 Presentazione: Massimo Di Marco

Lettura magistrale

Ottimizzazione terapeutica e assistenziale

nel percorso del paziente con scompenso cardiaco:

dalla dimissione all’organizzazione dell’ambulatorio dedicato

Andrea Di Lenarda

III SESSIONE

LE SINDROMI CORONARICHE ACUTE E CRONICHE

Moderatori: Gianserafino Gregori, Claudio Cavallini, Marina Viccione

15:00-15:15 Quadri clinici particolari: MINOCA, INOCA; TAKO-TSUBO

e dissezione coronarica spontanea

Alberto Lavorgna

15:15-15:30 Dai trials alla pratica clinica: INCLISIRAN e Acido bempedoico

nel trattamento dell’ipercolesterolemia

Gian Piero Perna

15:30-15:45 PCSK9 nel paziente con SCA: i vantaggi di un trattamento precoce

Euro Antonio Capponi

15:45-16:00 La terapia antiaggregante post-SCA: tra de-scalation e long DAPT,

quale direzione?

Michela Cottini

16:00-16:15 Strategie farmacologiche pre e post angioplastica

nelle Sindromi Coronariche acute

Antonio Trivisonno

16:30-16:45 Angina refrattaria residua: oltre la terapia farmacologica?

Stefano Guarracini

16:45-17:15 Expert Panel Discussion

Carlo Generali, Annalisa Viele, Eugenio Genovesi

IV SESSIONE

CARDIOMIOPATIE

Moderatori: Sabina Gallina, Giuseppe Ambrosio, Vito Maurizio Parato

17:15-17:30 Miocarditi fulminanti: management clinico e stratificazione prognostica

Laura Pezzi

17:30-17:45 Cardiomiopatia dilatativa: attualità e prospettive

Donatella Severini

17:45-18:00 Cardiomiopatia aritmogena

Antonio Dello Russo

18:00-18:15 Cardiomiopatie in età pediatrica

Benedetta Ruggieri

18:15-18:30 Aritmie ventricolari nelle cardiomiopatie: quali trattamenti?

Gianluca Zingarini

18:30-18:45 Percorso clinico-assistenziale in rete per la diagnosi

e la gestione del paziente con amiloidosi cardiaca

Fabio Vagnarelli

18:45-19:00 Expert Panel Discussion

Francesco Santarelli, Rosita Panciarola, Fabrizio Ricci

SESSIONE – Sala Gelsomino (sessione parallela)

IL VIAGGIO DEL PAZIENTE CON SCOMPENSO CARDIACO

Moderatori: Alessia Amicone, Francesco Cruciani, Simone Cappannelli

17:15-17:30 Lettura magistrale

Formazione e competenze dell’infermiere dedicato

allo scompenso cardiaco nel panorama europeo

Michela Barisone

17:30-17:45 Gestione infermieristica del paziente con scompenso cardiaco acuto

in Terapia Intensiva Cardiologica

Sara Fortuna

17:45-18:00 Piano assistenziale infermieristico nel paziente

con scompenso cardiaco post acuto in Cardiologia

Maurizio Bruno

18:00-18:15 Ruolo e competenze del Sonographer nel laboratorio di Ecocardiografia

Giuseppe Nepa

18:15-18:30 Trattamento e follow-up nel laboratorio di elettrofisiologia

Martino Di Simone

18:30-18:45 Responsabilità e autonomia infermieristica nell’ambulatorio dello scompenso

Martina Bernabucci

18:45-19:00 Expert Panel Discussion

Paolo De Gasperis, Monica Cetrullo, Livio Corrina, Camilla Chioccioni

19:00 Riflessioni e Conclusioni prima giornata

Presidenti Regionali ANMCO MUMA

SABATO 4 MARZO 2023

09:00-09:20 Presentazione: Massimo Di Marco

Lettura magistrale

Terapia antitrombotica nei pazienti con fibrillazione atriale e SCA:

tutto chiaro?

Giuseppe Di Pasquale

V SESSIONE

CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA E CARDIOCHIRURGIA: UPDATE 2023

Moderatori: Leonardo Paloscia, Franco De Remigis, Marcello Dominici

09:20-09:30 Percorso TAVI in centri senza Cardiochirurgia: è giunta l’ora?

Parere del cardiologo Interventista

Gianluca Tomassoni

09:30-9:40 Parere del Cardiochirurgo

Umberto Benedetto

09:40-9:50 Expert Panel Discussion

Eleonora De Luca, Alessandra Tordini, Gianludovico Magri

9:50-10:00 Valvola tricuspide da valvola trascurata a valvola contesa?

Parere del cardiologo

Donatello Fabiani

10:00-10:10 Parere del Cardiochirurgo

Isidoro Di Bella

10:10-10:30 Expert Panel Discussion

Serena Di Maria, Alessandro D’Alfonso, Alessandro Corazzini

10:30-10:40 Insufficienza mitralica severa: quali scenari terapeutici?

Parere del cardiologo

Cosimo Sacra

10:40-10:50 Parere del Cardiochirurgo

Marco Di Eusanio

10:50-11:00 Expert Panel Discussion

Alessandro D’Alfonso, Georgette Khoury

11:00-11:20 Presentazione: Adriano Murrone

Lettura magistrale

Ipertensione arteriosa: le strategie migliori per affrontarla

Paolo Verdecchia

11:20-11:30 Rivascolarizzazione miocardica nel paziente “CHIP”

Parere del cardiologo interventista

Matteo Perfetti

11:30-11:40 Parere del Cardiochirurgo

Antonio Calafiore

11:40-11:50 Expert Panel Discussion

Alessandro D’Alfonso, Giuliano Valentini

11:50-12:00 Trattamento transcatetere dell’embolia polmonare acuta: stato dell’arte

Tommaso Piva

12:00-12:10 Il ritorno della denervazione renale nell’Ipertensione arteriosa resistente

Daniele Forlani

12:10-12:20 Expert Panel Discussion

Enrico Occhiuzzi, Fabio Fulgenzi, Deborah Cosmi

12:20-12:30 Premiazione miglior Poster ANMCO MUMA 2023

12:30-13:00 Conclusione dei lavori

Compilazione questionario ECM