Controllia Lanciano, 8mila euro di sanzioni amministrative a tre locali

Contestate irregolarità su assunzione dipendenti, sicurezza sui luoghi di lavoro e somministrazione di bevande alcooliche a minori

LANCIANO – Proseguono i controlli nell’area frentana disposti dal Questore di Chieti, finalizzati alla prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio, dello spaccio di sostanze stupefacenti, nonché al rispetto delle normative di settore da parte degli esercizi pubblici.

Nel corso di tale attività, svolta dagli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Lanciano, con la collaborazione del personale del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e di quello dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Chieti, sono stati effettuati, nella serata di sabato 10 febbraio, controlli amministrativi a tre esercizi pubblici di Lanciano e del comprensorio. Nella circostanza sono state comminate sanzioni amministrative per circa € 8.000, per diverse violazioni, tra cui irregolarità sull’assunzione dei dipendenti e sulla normativa inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, in due esercizi sono state elevate sanzioni per somministrazione di bevande alcoliche a ragazzi minori degli anni 18.

Nel fine settimana è stata intensificata l’attività del controllo del territorio, specie nelle contrade di Lanciano, con diversi posti di controllo in cui sono state identificate circa 200 persone e controllato 70 autovetture.