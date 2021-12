Contributo straordinario per Comune de L’Aquila, la nota della Pezzopane

L’AQUILA – “Un’altra buona notizia per L’Aquila. La commissione Bilancio del Senato ha approvato l’emendamento che assegna al Comune dell’Aquila il contributo straordinario per coprire le minori entrate e le maggiori spese. Inizialmente il governo aveva assegnato nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri un intervento di 7 milioni di euro. Con un emendamento a prima firma del senatore dem Luciano D’Alfonso, presentato su mia sollecitazione, il Partito Democratico ha chiesto di riportare a 10 milioni il contributo. È così è stato. Gli emendamenti erano stati presentati anche dagli altri gruppi per sostenere unanimemente questo obiettivo, e il governo, al termine di una istruttoria compiuta dal Mef ha dato l’assenso. Sono soddisfatta anche di questo risultato, ci auguriamo che il Comune li utilizzi per alleggerire il carico fiscale e aumentare i servizi“. Lo afferma la deputata dem Stefania Pezzopane, capogruppo Pd in commissione Ambiente e responsabile del Partito Democratico per le Aree terremotate e la ricostruzione.

