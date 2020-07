Contributo a fondo perduto per comuni con meno di mille abitanti

REGIONE – Pochi giorni fa, il Ministro Patuanelli ha firmato un decreto che assegna ad ogni piccolo Comune con popolazione inferiore a 1000 abitanti, 19.330 euro cadauno da spendere per interventi di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile.

In Abruzzo sono 124 i Comuni destinatari del contributo a fondo perduto che entro il 15 Novembre dovranno avviare, pena l’annullamento del finanziamento, lavori di efficientamento per l’illuminazione pubblica, di risparmio energetico negli edifici pubblici anche con installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché interventi per la mobilità sostenibile.

Questo tipo di interventi andranno ad intervenire sul rilancio delle aree interne, sulla valorizzazione dei piccoli borghi che svolgono un ruolo primario nell’offerta turistica italiana, garantendo pieno equilibrio con la sostenibilità e la conversione al green del nostro Paese.

Allegato al dm del 2 luglio 2020, ripartizione contributi: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_1_DM_2_Luglio_2020.pdf