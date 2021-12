Cerchio, al via il contest fotografico dedicato al Natale: come partecipare

Per partecipare al concorso occorrerà inviare una o più foto, dedicate al Natale, entro e non oltre il 6 gennaio 2022

CERCHIO – Il Comune di Cerchio in collaborazione con l’Associazione Cultura Inabruzzo, organizzano un contest fotografico atto a promuovere e valorizzare lo spirito del Natale nel territorio del borgo cerchiese per creare una memoria collettiva delle festività.

Scatta una o più foto dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 e racconta come è il tuo Natale, come lo vivi in casa e in paese, cosa cucini, come lo festeggi. Non sono richieste foto professionali, ma immagini che immortalino emozioni da poter condividere ed eventualmente trasmettere alle prossime generazioni, affinché resti una traccia di ciò che è stato.

Invia il materiale all’indirizzo email comunedicerchioaq@gmail.com entro e non oltre il 6 gennaio 2022. Le immagini proposte verranno raccolte e selezionate, e saranno utilizzate per allestire una mostra fotografica durante i giorni dedicati alle festività di Sant’Antonio Abate. Non saranno accettati fotomontaggi.