“Contemporary – Repertori Possibili” a Vasto: il programma 2022

PESCARA – Dopo la presentazione di qualche giorno fa presso la sala Giunta “San Cetteo” del Comune di Pescara, Adrimusic – Centro Adriatico di Produzione Musica ETS dà avvio alla sua attività con una tre giorni di concerti che si terrà presso il Teatro Madonna dell’Asilo di Vasto da sabato 15 a lunedì 17 ottobre. “Contemporary – Repertori Possibili”, questo il titolo della rassegna, è il festival diffuso di programmazione e ospitalità del Centro Adriatico Produzione Musica, basato su criteri di alta qualità dell’offerta musicale che vogliono enfatizzare non solo una pluralità di espressioni artistiche innovative e contemporanee, ma anche l’interazione con gli attori dell’industria culturale e dell’alta formazione presenti sul territorio.

Sabato 15 ottobre alle ore 21:00 Claudia Pantalone (voce) e Michelangelo Brandimarte (basso elettrico, elettronica e loop) presentano “Soundscapes”, un progetto musicale che nasce dall’unione di due mondi artistici diversi che hanno trovato il loro punto di equilibrio nella ricerca sonora portata avanti dal duo. A seguire, alle ore 22:00, l’ensemble guidato da Jacopo Ferrazza propone “Fantàsia”, un concerto in cui il mondo acustico si fonde con quello elettronico.

Domenica 16 ottobre il primo ad esibirsi (ore 21:00) sarà il chitarrista Christian Mascetta che, accompagnato da Pietro Pancella al basso e Michele Santoleri alla batteria, proporrà il suo ultimo lavoro “Entropia”; a seguire, alle 22:00, Daniele Di Bonaventura, uno dei più originali e creativi bandoneonisti al mondo, presenterà “Sacro & Profano”, una mescolanza meravigliosamente seria e al contempo straordinariamente giocosa di musica classica e jazz.

Lunedì 17 ottobre alle ore 21:00 la serata sarà aperta dalla chitarra di Bebo Ferra in “Jazz vs. Corona”; a seguire, alle 22:00, sarà la volta di una produzione originale di Adrimusic, l’Ada Montellanico Quintet faet. Giovanni Falzone in “Canto Proibito”, la nuova proposta di un’artista tra le più rappresentative del jazz italiano, instancabile ricercatrice di progetti audaci, incentrati su un’idea di suono di gruppo sempre molto innovativa, e sulla scelta di repertori di grande interesse non solo musicale ma anche socioculturale.

L’abbonamento per tutta la rassegna (tre giorni, sei concerti) è in vendita al prezzo di 15 euro + 1 euro per diritti di prevendita; l’abbonamento giornaliero per due concerti costa invece 10 euro + 1 euro per diritti di prevendita.

L’obiettivo di Adrimusic – Centro Adriatico di Produzione Musica ETS è quello di incentivare la ricerca e l’innovazione nel campo dei nuovi linguaggi musicali e artistici, in modo particolare del jazz e della canzone d’autore e di qualità. Il Centro nasce infatti per valorizzare la creatività contemporanea, soprattutto giovanile, ed è un laboratorio culturale teso alla produzione di repertori originali caratterizzati da una forte identità artistica e da una pluralità di linguaggi espressivi e interdisciplinari.