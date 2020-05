Conservatorio Braga, concorso docenza: info su iscrizione ai corsi

TERAMO – Scadranno il prossimo 3 giugno i termini per le iscrizioni al Corso straordinario, promosso dal Conservatorio Statale di Musica ‘G.Braga’ di Teramo, per l’acquisizione dei 24 Crediti Formativi utili per la partecipazione al Concorso per la docenza del prossimo autunno. Le lezioni partiranno in tempi brevissimi, ovvero l’8 giugno, e l’intera didattica si svolgerà on line, attraverso la piattaforma WeSchool, con un calendario serrato che consentirà lo svolgimento degli esami già il prossimo 22 luglio.

“Uno degli obiettivi che il Conservatorio ‘Braga’ si è dato sin da quando è scattata l’emergenza sanitaria per il Covid-19 e quindi il lockdown – ha spiegato il Direttore Federico Paci – è stato quello di portare avanti tutte le attività della nostra Istituzione formativa, ovviamente ricorrendo agli strumenti digitali che sono stati messi a disposizione, e comunque moltiplicando, chiaramente, gli sforzi perché la didattica in presenza, dunque quella tradizionale, segue delle dinamiche molto più dirette e personali rispetto a quella svolta attraverso lo schermo di un computer, sfruttando la linea internet che comunque impone di stravolgere e reinventare l’intera metodologia di insegnamento. Lo abbiamo fatto, abbiamo accettato la sfida e dopo tre mesi possiamo dire di essere in perfetta linea con il programma, tanto da poter anche svolgere il Corso destinato agli aspiranti docenti, che subito dopo l’estate si preparano a partecipare al concorso per l’insegnamento, e che hanno bisogno dei 24 crediti formativi obbligatori per l’ammissione al concorso”.

Già fissate le tappe e le date dell’intera procedura che seguirà step strettissimi: le iscrizioni per gli allievi esterni si chiuderanno il prossimo 3 giugno. Per tali corsisti il Conservatorio ha predisposto un apposito Piano di studi di attività formative per consentire l’acquisizione dei crediti. Nello specifico sono state previste lezioni in videoconferenza e attività individuali: gli insegnamenti previsti saranno di Pedagogia Musicale, 24 ore per 4 crediti formativi, in videoconferenza più attività individuali per ciascun iscritto, 2 crediti per 12 ore; Psicologia della Musica, 24 ore per 4 crediti, in videoconferenza oltre a 12 ore di attività individuale per altri 2 crediti; Metodologia dell’Educazione musicale, 16 ore in videoconferenza per 3 crediti, oltre a 20 ore di attività individuale per altri 3 crediti formativi; infine Metodologia generale dell’insegnamento strumentale, 16 ore in videoconferenza per 3 crediti, oltre a 20 ore di attività individuale per altri 3 crediti formativi.

I corsi inizieranno attraverso la piattaforma WeSchool l’8 e il 9 giugno e le successive lezioni in videoconferenza si svolgeranno dal 15 giugno ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Il termine ultimo delle lezioni in videoconferenza è previsto per il 15 luglio e gli esami finali ci saranno il 22 luglio.

La documentazione scannerizzata per l’iscrizione andrà inviata alla mail segreteria@istitutobraga.it e l’assolvimento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato tramite l’invio dell’apposito modulo scaricabile dal seguente link http://www.istitutobraga.it/wp-content/uploads/modulistica/MODULO-PER-LA-DICHIARAZIONE-DI-ASSOLVIMENTO-DELLIMPOSTA-DI-BOLLO.pdf. Eventuali richieste di riconoscimento di crediti potranno essere presentate solo al momento dell’iscrizione e comunque in nessun caso dopo l’inizio delle lezioni.