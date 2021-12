Giocattolo sospeso, consegnati i doni in oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Pescara

L’iniziativa è dell’associazione Carrozzine Determinate

PESCARA – L’iniziativa “ il giocattolo sospeso” dell’associazione Carrozzine Determinate nata nel Natale del covid, per arrivare a portare un sorriso e un dono anche ai bimbi con disabilità o difficoltà economiche e in alcuni reparti dell’ospedale di Pescara, sta vivendo nel suo secondo anno un successo incredibile.

Linfa vitale per la riuscita di questa idea l’enorme solidarietà di tantissime persone ma anche la generosità del sindacato lavoratori della comunicazione CGIL ABRUZZO E MOLISE e dell’ ASSOCIAZIONE ASD FUORISTRADA ABRUZZO che hanno contribuito con delle importantissime donazioni a dar voce ad una solidarietà concreta che trova immensa gioia nel donare.Nella mattinata di ieri l’associazione Carrozzine Determinate con il presidente Claudio Ferrante e il segretario avv. Mariangela Cilli, unitamente a Guido Cupido SLC CGIL Abruzzo e Molise e Sandro Carota Presidente Asd fuoristrada Abruzzo, in un emozionante appuntamento prenatalizio ha consegnato i tantissimi giocattoli acquistati grazie alle donazioni al reparto di oncoematologia pediatrica e day-hospital di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Pescara.

Ad accogliere le associazioni il Primario Prof. Mauro Di Ianni, la Caposala Dott.ssa D’Agostino Gabriella e le Dott.sse Daniela Onofrillo, Nicole Santoro, Silvia Pascale, Antonella Sau, Paola Sciarra .

“Ringraziamo tantissimo l’associazione Carrozzine determinate e le associazioni che hanno partecipato fattivamente all’iniziativa, è stato bellissimo sentire la vicinanza autentica che abbiamo respirato questa mattina. Essere vicini a chi sta affrontando un periodo di difficoltà è la massima espressione del sentire umano e non possiamo che essere grati per momenti come questo che ci riempiono di amore pur ricevendo da tutti i nostri bambini ogni giorno l’insegnamento più grande, l’amore per la vita” Così la Dottoressa Daniela Onofrillo ha congedato Claudio Ferrante nei panni Babbo Natale.

L’associazione Carrozzine Determinate continuerà a donare i sorrisi anche nei prossimi giorni accompagnando altri bambini destinatari di questa iniziativa a scegliere il proprio regalo di Natale.