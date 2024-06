Consegnata la Bandiera Blu a Pescara, così Guerino Testa (FdI)

La Bandiera Blu premia le località con acque balneabili eccellenti e condizioni ambientali ottimali per un turismo sostenibile

PESCARA – “Il binomio ambiente-turismo è l’essenza della ‘Bandiera blu’, l’ambito riconoscimento che anche quest’anno Pescara ed altre 14 località abruzzesi hanno meritato, a garanzia di acque balneabili eccellenti, di condizioni ambientali ottimali per un turismo sostenibile e di alti standard qualitativi nell’accoglienza e nei servizi offerti. La Bandiera blu rappresenta, infatti, per i turisti un valore sempre più importante nella scelta della meta in cui si intende trascorrere le vacanze e Pescara e l’Abruzzo si confermano in grado di ospitare al meglio i flussi turistici dell’estate ormai alle porte.

Un plauso va al sindaco di Pescara, Carlo Masci, e a tutti i sindaci degli altri centri turistici che hanno ottenuto il vessillo, per l’ottimo lavoro svolto, ed un ringraziamento lo rivolgo ai nostri imprenditori del settore per l’impegno ad elevare ogni anno il livello di qualità dei servizi offerti e non solo d’estate. Noto con piacere la presenza di scolaresche, certo che comprenderanno il cambio culturale in tema di ambiente e di turismo ed il valore della cura del territorio”. E’ quanto ha affermato il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, questa mattina durante la cerimonia di consegna della ‘Bandiera Blu 2024’ alla città di Pescara, alla presenza dei sindaci di tutte le altre Bandiere blu abruzzesi.