Consar – Sieco Impavida Ortona: dove vedere la partita in diretta streaming

ORTONA – Seconda trasferta consecutiva per la Sieco che domenica 4 febbraio si muoverà alla volta di Ravenna per affrontare la locale Consar. All’andata, la contesa finì con la vittoria per tre set a uno a favore degli emiliani, in una gara che la Sieco nel terzo e quarto set ha combattuto ad armi pari.

Intanto, nel recupero della seconda giornata di ritorno, la WOW Green House Aversa ha battuto a domicilio Santacroce, agganciando il trenino delle squadre a 19 punti e tornando di fatto a sei punti delle inseguitrici Ortona e Castellana Grotte. Pineto, terzultima è invece a due punti.

Proseguono gli allenamenti in vista di un match ostico ma che la Sieco vuole provare a far suo. «Quel che è certo è che non partiamo sconfitti», afferma coach Lanci. «Contro Santa Croce stavamo giocando una buonissima gara. Poi, è arrivato il più classico dei passaggi a vuoto che ha permesso a Santa Croce di crederci e la situazione si è ribaltata. In settimana abbiamo provato le varie situazioni e allenato i fondamentali ma durante le gare c’è quella tensione che dobbiamo ancora imparare a gestire».

Arbitri dell’incontro i signori Merli Maurizio (Terni) e Lorenzin Ruggero. Come sempre la partita sarà trasmessa in streaming sul sito VolleyballWorld Tv. Troverete il link diretto per la diretta sul sito della Sieco Service Impavida Ortona.

Questo il programma completo della sesta giornata di ritorno.

Tinet Prata di Pordenone – Yuasa Battery Grottazzolina (3 febbraio ore 20.30)

BCC Tecbus Castellana Grotte – Delta Group Porto Viro (ore 16.00)

Conad Reggio Emilia – Pool Libertas Cantù

Emma Villas Siena Consoli Sferc Brescia

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – Kemas Lamipel Santa Croce

Abba Pineto – Wow Green House Aversa.