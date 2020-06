Congresso Pd Provincia di Pescara a Villa De Riseis: ecco quando

Nicola Maiale: “Per il Congresso abbiamo scelto il titolo ‘Costruire comunità”, a evidenziare un lavoro che non si è mai interrotto nonostante i mesi di lockdown”

PESCARA – Si terrà sabato 27 giugno, a partire dalle 10, il Congresso del Partito Democratico della provincia di Pescara. La sede dell’evento sarà Villa De Riseis. Nel corso del Congresso sarà proclamato segretario provinciale Nicola Maiale, candidato unitario.

All’evento parteciperanno tra gli altri il segretario regionale Michele Fina, i senatori Luciano D’Alfonso e Andrea Ferrazzi (responsabile nazionale rigenerazione urbana del partito e vicepresidente della Commissione bicamerale d’inchiesta sulle Ecomafie), il commissario alla ricostruzione del Centro Italia Giovanni Legnini. Interverrà in videocollegamento Emanuele Felice, responsabile nazionale economia del Pd. Sono stati invitati sindacati e associazioni di categoria e rappresentanti dell’associazionismo e delle forze politiche del centrosinistra.

Maiale spiega: “Per il Congresso abbiamo scelto il titolo ‘Costruire comunità”, a evidenziare un lavoro che non si è mai interrotto nonostante i mesi di lockdown. In questi mesi non abbiamo smesso di dialogare con i segretari dei circoli per affrontare i mille problemi che esplodevano sul territorio, abbiamo tenuto un filo costante di dialogo con il mondo del lavoro e della produzione. Credo nel dialogo come strumento della promozione di una nuova condizione umana, e sono convinto che debba essere alla base del percorso che sabato si apre formalmente, ma a cui abbiamo già dato respiro in questi difficili mesi”.