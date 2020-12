Confartigianato consegnerà la statuina 2020 al Vescovo di Teramo

TERAMO – Nella giornata di lunedì 21 dicembre, Confartigianato Teramo, nella persona del Presidente Luciano Di Marzio (nella foto), consegnerà la statuina di un’operatrice sanitaria al Vescovo di Teramo, Monsignor Lorenzo Leuzzi.

Un’iniziativa, questa, che ricordiamo rientrare in un progetto pluriennale, promosso da Confartigianato, Coldiretti e Fondazione Symbola, sotto l’egida del Manifesto di Assisi, declinata in tutte le Province italiane, che intende consegnare a tutti i Vescovi la statuina simbolo dell’anno, dal 2020 in poi. Per quest’anno è stata scelta quella dell’operatore sanitario, simbolo dell’impegno e del sacrificio di tutto il mondo della sanità per la cura delle persone colpite dal Covid-19.

Il progetto ha anche lo scopo di rendere omaggio e valorizzare il Presepe: la statuina è stata fatta realizzare, infatti, da un noto laboratorio di arte presepiale napoletano, associato alla Confartigianato, “La Scarabattola” dei fratelli Scuotto.

La consegna della statuina è prevista per lunedì 21 dicembre, alle ore 12.00, presso la sede del Vescovato di Teramo, in Piazza Martiri, alla presenza di Monsignor Leuzzi e del Presidente Di Marzio.