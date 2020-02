Concorso “Tennisti in cerca d’autore”, oltre 300 disegni in gara

Ha permesso ai piccoli artisti di dare spazio alla propria immaginazione, imparando a sfruttarla al meglio grazie all’utilizzo delle linee guida del processo creativo

FRANCAVILLA AL MARE – Si è concluso il 30 gennaio il concorso “Tennisti in cerca d’autore”, il contest lanciato da MEF tennis events per coinvolgere giovani e giovanissimi di Francavilla al Mare nell’ideazione e realizzazione della locandina ufficiale della quarta edizione degli Internazionali di Tennis d’Abruzzo | Aterno Gas & Power Tennis Cup. Il torneo, appartenente alla categoria ATP Challenger 80 con montepremi $ 54.160, è in programma per la quarta volta sui campi del Circolo Tennis Francavilla al Mare Sporting Club, dal 20 al 26 aprile.

“Tennisti in cerca d’autore” – Il concorso, che ha preso il nome dal dramma più famoso di Luigi Pirandello, ha permesso ai piccoli artisti di dare spazio alla propria immaginazione, imparando a sfruttarla al meglio grazie all’utilizzo delle linee guida del processo creativo. Poche e semplici regole, oltre a seguire l’istinto, per far sì che una piccola idea possa diventare un’idea di successo. Briefing, ricerca, brain-storming, progettazione e presentazione sono i passaggi che sono stati raccontati dal team creativo di MEF tennis events in un modo del tutto coinvolgente. Un vero e proprio “tour” fra le scuole elementari e medie di Francavilla, svolto tra dicembre e gennaio, per portare ai ragazzi un messaggio speciale: un video realizzato da tennisti professionisti, fra i quali Salvatore Caruso (attuale 98 del ranking ATP), Filippo Baldi e Antoine Hoang (attuale 126 del ranking ATP), nel quale veniva chiesto agli alunni di realizzare l’immagine degli Internazionali d’Abruzzo 2020. Una vera e propria ricerca d’autore.

“353 opere d’arte” – Il risultato in poche settimane è stato sorprendente. Alla chiusura del concorso sono stati raccolti ben 353 disegni, con un totale di 431 partecipanti. “I ragazzi hanno seguito perfettamente le nostre indicazioni” afferma il team di MEF tennis events che ha lanciato il progetto. “In ogni disegno è possibile riconoscere elementi che richiamano la territorialità dell’evento, la risonanza internazionale e la spettacolarità di questo sport. Il tutto perfettamente miscelato con la fantasia e la creatività tipiche della loro età”.

Le Istituzioni, che hanno da subito sposato il progetto, e MEF tennis events inviano i ringraziamenti più sentiti alle docenti e ai dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi Filippo Masci e F.P. Michetti, per aver accettato la sfida e invitato gli alunni a partecipare con entusiasmo. L’obietto è stato raggiunto: “Legando attività scolastica e territorio si costruiscono punti di riferimento importanti per i giovani” è stato il commento di una delle docenti degli istituti coinvolti.

La fase di selezione – É già in corso la fase di selezione. I 16 disegni finalisti saranno accuratamente valutati da una giuria composta da giocatori e personalità del tennis italiano e il vincitore sarà annunciato durante la conferenza stampa del torneo in programma entro il mese di febbraio. Durante gli Internazionali, i 431 partecipanti al concorso saranno premiati per mano delle Istituzioni, del Title Sponsor Aterno Gas & Power e dei giocatori della quarta edizione.

Tutte le novità sul concorso sui canali Facebook e Instagram @meftennisevents.