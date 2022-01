Concorso “Allegrino”: i vincitori della 17° edizione in diretta

PESCARA – Con una diretta Facebook, in programma domenica 16 gennaio alle ore 16, al link https://www.facebook.com/associazionedomenicoallegrinoodvOfficial si conclude la 17esima edizione del concorso promosso dall’Associazione “Domenico Allegrino” Odv e dedicata quest’anno al tema “E’ bello vivere!”, scelto perché, nonostante il periodo così difficile che sta vivendo l’umanità a causa della pandemia, la vita pulsa di speranza e di bellezza. 121 i vincitori che hanno scritto poesie, realizzato disegni, testi e fotografie sull’argomento e i cui nominativi saranno resi noti durante la diretta. Successivamente, gli stessi riceveranno un attestato di partecipazione e il calendario che l’organizzazione di volontariato realizza ogni anno per raccogliere i lavori selezionati.

“Anche in questa edizione c’è stata un’adesione molto alta da parte delle scuole, nonostante le grandi difficoltà che dirigenti scolastici, docenti e alunni stanno affrontando a causa della pandemia. – spiega Antonella Allegrino, fondatrice dell’associazione – Bambini e ragazzi hanno realizzato opere in cui guardano al futuro con fiducia ed entusiasmo. Si sono dimostrati costruttivi e animati da un ottimismo che fa bene al corpo e alla mente. I disegni e le poesie che abbiamo selezionato sono ricchi di creatività e rappresentano un autentico inno alla vita e un messaggio di grande speranza”. All’edizione di quest’anno hanno partecipato anche alcuni adulti.

Al concorso hanno preso parte gli alunni delle scuole di Pescara, Montesilvano, Civitaquana (Pescara), Atessa, Vasto e Casoli (Chieti) per un totale di 25 scuole. Oltre 1500 i lavori presentati. Nelle diciassette edizioni continuative del concorso sono stati oltre 25mila gli studenti e gli adulti che hanno partecipato per un totale di circa 27.500mila lavori presentati. L’ideazione dell’iniziativa e la collaborazione con le scuole hanno consentito all’associazione di sollecitare riflessioni e sensibilizzare le giovani generazioni su temi di attualità e sull’importanza dei valori dell’essere umano.

L’Associazione “Domenico Allegrino” Odv, nata nel 2004 a Pescara, si ispira a una persona che ha creduto nella solidarietà come missione e ha operato, dandone esempio concreto, in ogni aspetto della propria vita. L’associazione interviene per promuovere e sostenere attraverso la soddisfazione di bisogni reali, il valore dell’essere umano e per contribuire a diffondere la cultura della solidarietà.