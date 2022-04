Concluso il corso di potatura e gestione dell’olivo a Spoltore

SPOLTORE – Si è concluso con la consegna degli attestati il “Corso di potatura e gestione dell’olivo” a Spoltore organizzato dalla sezione di Pescara COPAGRI, la Confederazione Produttori Agricoli. 5 giorni di corso con i posti andati completamente esauriti in poco tempo. Per questo, sicuramente verranno ripetuti nuovamente in futuro. Docenti Leo Spina, Luciano Pollastri e Gennaro Montecchia. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, si è tenuta nei locali della Sala Polivalente di via Nora a San Teresa per le lezioni teoriche: le prove pratiche sono state svolte presso un’azienda agricola locale. Ha partecipato al corso anche il personale comunale impegnato nella manutenzione del verde.

“Con questa iniziativa” spiega il vice sindaco Chiara Trulli “abbiamo specializzato la nostra forza lavoro su una pianta così importante e particolare come quella dell’olivo, simbolo del nostro paesaggio e fattore importante dell’economia rurale del nostro territorio”.

Tra gli obiettivi del patrocinio, si evidenzia che l’iniziativa ha uno spiccato interesse socio-culturale, che mira a valorizzare il contesto produttivo agricolo della città di Spoltore.

“C’è molto interesse da parte dei cittadini verso il mondo agricolo” aggiunge Trulli “perché in questo periodo la gestione di una pianta da frutto o di un piccolo orto sono tornati ad essere di aiuto per il sostentamento di molte famiglie. Ci piace far vivere i nostri centri civici, anche con iniziative culturali e di servizio come questa. Anche negli scorsi anni abbiamo riscontrato un grande interesse verso iniziative formative rivolte a conoscere e approfondire tecniche di potatura e di coltivazione degli orti, per questo abbiamo deciso di sposare una iniziativa di sicuro interesse”.

“La Copagri come sempre si mette a disposizione del territorio” ricorda Leo Spina “per concorrere alla valorizzazione delle produzioni locali. Obiettivo del corso è la spinta all’innovazione colturale ed alla piena sostenibilità di una coltura che rappresenta un’eccellenza del territorio spoltorese. Affrontiamo i temi della gestione dell’oliveto con particolare riferimenti al sistema di potatura a vaso policonico, alla difesa, alla raccolta delle olive ed alla conservazione dell’olio”.