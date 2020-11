Concezio Di Pietro fondò in Massachusetts la Concezio DiPietro & Son

Si tratta della prima azienda italo-americana di onoranze funebri di Boston). Era nato ad Introdacqua (Aq) nel 1884

INTRODACQUA (AQ) – Concezio “Clancy” Di Pietro nacque a Introdacqua, in provincia dell’Aquila, l’11 agosto del 1884, da Lorenzo e Marianna Ferrusi. Oltre a Concezio, in casa Di Pietro, arrivarono: Tommaso, Enrico, Donato Nicola e Bambina. Concezio giunse negli Stati Uniti, nel 1903, dopo aver viaggiato sul piroscafo “Trave”. Stabilì la sua residenza a Boston (precisamente in East Boston (zona storica di Boston in Massachusetts che fu la destinazione dei primi immigranti abruzzesi).

All’inizio fece ogni tipo di duro lavoro e fu proprietario anche del “Di Pietro Cafe”. L’11 gennaio del 1911 sposò l’italo-americana Rosa Marini che gli diede quattro figli: Clara (morì a 98 anni nel 2010), Silvio (insegnante – n.1914-m.1987), Lydia (sposò Alfred Torrielli capitano dell’esercito americano – morì a 95 anni nel 2012) e Ralph (nato il 6 dicembre 1917). Nel 1920 la “Concezio DiPietro & Son” fu la prima impresa italo-americana di onoranze funebri di Boston.

Nel 1927 Concezio assunse, come direttore, Americo “Al” Vazza che, successivamente, sposò la figlia Clara. Nel 1949 nacque la “DiPietro & Vazza Inc.”. Anni dopo subentrò nella gestione aziendale il nipote, Louis, figlio di Americo “Al” Vazza e di Clara Di Pietro. Ancora oggi l’azienda continua nell’attività con la “Vazza Beechwood – Funeral Home”. Concezio “Clancy” Di Pietro morì il 9 ottobre del 1954. Sua moglie, Rosa, morì il 18 giugno del 1976.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”