Concerto degli Psicologi a Pescara per lo Zoo Music Fest

Lunedì 8 agosto in programma presso l’Area Porto Turistico di Pescara Il concerto sarà aperto da J Lord e Giovanni Neve

PESCARA – Il Live Tour 2022 degli Psicologi farà tappa domani, lunedì 8 agosto alle 21, nell’Area del Porto Turistico di Pescara nell’ambito dello Zoo Music Fest, tra i principali festival italiani ideato e organizzato da VentiDieci, Alhena Entertainment ed Elite Agency Group, aziende leader nel settore entertainment.

Gli Psicologi sono Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kaneki (Alessio Akira Aresu), classe 2001, il cui sodalizio nato sul web sfocia in musica attraverso flussi di coscienza pop-rap. Esponenti della generazione “post millennials”, raccontano la complessità del mondo che hanno intorno con verità e intelligenza compositiva. La somma delle prime canzoni sfocia nel doppio CD 2001 + 1002 uscito a novembre 2020 per Bomba Dischi. Dopo un tour invernale nei principali locali della penisola pubblicano Millenium Bug, disco d’esordio che debutta alla posizione numero 5 dei dischi più venduti in Italia e rimane stabile nella top 100 della classifica Fimi/Gfk. Prodotto da Drast e Winniedeputa, all’interno spaziano le collaborazioni con Tredici Pietro, Fuera, Madame e Ariete nella traccia Tatuaggi (disco di platino) contenuta nel repack Millennium Bug X.

Il concerto degli Psicologi sarà aperto da J Lord e Giovanni Neve. J Lord, classe 2004, è un rapper di origini ghanesi cresciuto a Casoria dopo l’adozione. Il rapper ha debuttato nell’agosto del 2019 pubblicando i suoi brani su YouTube accompagnandoli con video ufficiali. I primi singoli di J Lord sono stati Figli del Passato e Zona prodotti da Krous. Nel 2020 dopo svariati Freestyle prodotti da Dat Boi Dee, J Lord pubblica il singolo Sixteen ottenendo menzioni da artisti come Ernia e Salmo. Sixteen è stato seguito da My G.

L’anno successivo arriva la consacrazione di J Lord che prende parte all’album OBE del producer MACE collaborando con Fritz Da Cat al brano SCOSTUMATO, collabora con 2nd Roof e Guè alla traccia Infame e alla hit Chiagne Ancora di Ghali insieme a Liberato che supera i 5 milioni di stream su Spotify. Il 25 marzo 2022 esce l’album NO MONEY MORE LOVE e il 2 giugno il singolo Vado fuori, disponibile per Atlantic/Warner Music Italy su tutte le piattaforme.

Giovanni Neve, pseudonimo di Giovanni Morbidoni, è un giovane cantautore italiano classe 1997. Nato e cresciuto a Civitanova Marche, da sempre la passione per la musica e per la letteratura lo spingono a prendere in mano una chitarra e ad imparare a suonarla. La sua musica viaggia tra il Pop, l’Indie e la musica d’autore. Talvolta ricerca l’essenziale attraverso un pianoforte, ma non può fare a meno di ricorrere anche a suoni elettronici creando così atmosfere particolarmente coinvolgenti e cariche di energia. Debutta nel 2021 con i singoli Camini, Astronavi da crociera e Te quiero mama, prodotti da Taketo Gohara e Fabio De Sanctis, seguiti dall’ultimo estratto Timbrami le labbra: episodi che anticipano Premi Play, il suo disco d’esordio uscito il 25 febbraio 2022.

BIGLIETTI

I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): posto unico 28,75 (diritti di prevendita inclusi). Gli ultimi saranno in vendita prima del concerto, dalle 18, al botteghino presente in loco.