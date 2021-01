La Musica apre i Musei, concerto online sulla pagina del MuNDA

Domenica 10 gennaio alle ore 18 sulla pagina Facebook del MuNDA, Rosa das Rosas, Canti Mariani nell’Europa Medievale a cura dell’Ensemble Calixtinus

L’AQUILA – Mirabilia of Music – la Musica apre i Musei – domenica 10 gennaio, ore 18.00, on line sulla pagina facebook del MuNDA, concerto di auspicio per nuove occasioni di condivisione del meraviglioso patrimonio dell’arte abruzzese

Un connubio intenso, quello fra arte e musica se, nelle sale del Museo del Castello Cinquecentesco a L’Aquila, prima del sisma, il sottofondo musicale accompagnava ed esaltava la visita nelle varie sezioni, in un dialogo compiuto e completo fra percezione visiva e sonora, una “ raffigurazione dell’invisibile” .

Una sorellanza antica che utilizzerà le nuove tecnologie per arrivare, ora, nei sigili delle nostre case, ovunque, per il concerto eseguito a porte chiuse al Museo Nazionale d’Abruzzo a L’Aquila e trasmesso on line sulla pagina facebook del MuNDA il 10 gennaio, alle ore 18.00 . Connessione di suoni e colori, spartiti e pittura, nel segno della continuità culturale e dell’accessibilità anche da remoto ai luoghi della cultura.

Il repertorio scelto per questo concerto, eseguito dall’Ensemble Calixtinus fondato nel 1992 a Molfetta, è un ponte tra oriente e occidente con brani strumentali, cantigas di miracoli, lode e poemi andalusi.

I canti saranno accompagnati da preludi strumentali ispirati alle musiche del Mediterraneo di tradizione marocchina proveniente dal repertorio delle Nubas e della musica colta dell’Al-Andalus.

E’, questo, l’ultimo dei tre concerti condivisi dal direttore Regionale Musei Abruzzo Mariastella Margozzi, dal direttore del Museo Nazionale d’Abruzzo -MuNDA a L’Aquila, Maria Grazia Filetici e da Valentina Garramone direttore delle Abbazie di San Clemente a Casauria e di Santo Spirito al Morrone – Sulmona unitamente alla Direzione Generale Musei nella persona del Direttore Generale Massimo Osanna, organizzato dalla Direzione Musei Statali della Città di Roma e curato da Anna Selvi.

IL PROGRAMMA:

MuNDA – MUSEO NAZIONALE d’ABRUZZO, L’AQUILA

10 Gennaio 2021, ore 18:00

ROSA DAS ROSAS – Ensemble Calixtinus

Canti Mariani nell’Europa Medievale – 4 elementi

Giovannangelo de Gennaro – canto, viella, rabel, traversiere, organistrum

Nicola Nesta – oud, liuto medievale, organistrum

Pippo d’Ambrosio – Duff, riqq, darbukka, campane

Rocco Capri Chiumarulo – voce recitante​