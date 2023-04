Concerto di Gianmaria a Mosciano Sant’Angelo: data e biglietti

Sabato 13 maggio la Data Zero del “Mostro Tour 2023” al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo. Biglietti sui circuiti TicketOne e Ciaotickets

MOSCIANO SANT’ANGELO – Dopo l’uscita del suo primo album e lo straordinario esordio al Festival di Sanremo con la canzone “Mostro”, disponibile da su tutte le piattaforme digitali, gIANMARIA è pronto a tornare Live con il “Mostro Tour 2023”, prodotto da Vivo Concerti: una serie di date nei principali club italiani con la Data Zero, organizzata da Best Eventi, al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo il 13 maggio alle 21.

Il “Mostro Tour 2023” segna il ritorno dal vivo di gIANMARIA, dopo il successo del precedente tour estivo che lo ha visto calcare i palchi dei principali festival italiani. Uno spettacolo nuovo, ricco di sorprese ed energia, durante il quale l’artista porterà in concerto i brani del suo primo disco di studio “Mostro” (Epic Records / Sony Music), uscito il 3 febbraio in digitale e disponibile in CD e vinile dal 10 febbraio.

L’album fotografa il poliedrico mondo dall’artista vicentino tra cantautorato, rock, urban e sonorità ispirate da Kanye West, Slowthai, Neutral Milk Hotel e The National, tutto ciò che gIANMARIA porterà nel suo show.

Classe 2002, gIANMARIA nasce e cresce nella città di Vicenza, dove fin da giovanissimo inizia a comporre e registrare brani. Cresce con il cantautorato e si appassiona da giovanissimo all’hip hop italiano e internazionale. L’artista si è distinto nel suo percorso a X Factor 2021 già nelle prime fasi di selezione del programma colpendo ed emozionando i giudici con i suoi inediti “I suicidi” e “Senza Saliva” i quali sono contenuti in “Fallirò”, l’EP di debutto dell’artista.

Biglietti

I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com, online da oggi e nei punti vendita da martedì 4 aprile alle 10: posto unico 25,30 (diritti di prevendita inclusi).

Info: 085.9047726 www.besteventi.it