Concerto di Cosmo a Pescara: il 10 agosto per lo Zoo Music Fest

PESCARA – 5 minuti e 20 secondi di adrenalina, entusiasmo, emozioni, sudore: è ora disponibile su Youtube il videoclip ufficiale di Mango – terzo singolo estratto dal più recente progetto discografico “La terza estate dell’amore” (Columbia / Sony Music Italy / 42 Records) – collage di momenti e immagini live dalle indimenticabili prime feste dell’amore di Cosmo che lo scorso aprile hanno riunito all’Arena Parco Nord di Bologna migliaia di persone, manifesto del ritorno al rito collettivo e all’unione dei corpi.

Con una melodia catchy e giocosa che resta prepotentemente in testa, nata da un ritornello inventato e cantato da uno dei suoi figli – poi riscritto e riadattato, Mango è in tutto e per tutto il pop sovversivo di Cosmo, una fuga dalla macchinosa quotidianità da ballare tra le crepe di una società imperfetta. È qui che la fusione tra cantautorato e techno prende forma in maniera ancora più radicale, dando vita a un brano che è già una hit indiscussa.

E dopo il successo della data zero di Ferrara, è in partenza sabato 25 giugno da La Prima Estate Festival di CAMAIORE (LU), il nuovo TOUR ESTIVO. Queste le successive tappe: 1 luglio 2022 NAPOLI – SuoNa Festival (Ex base Nato); 2 luglio 2022 COSENZA – Be Alternative Festival; 9 luglio 2022 PADOVA – Sherwood Festival; 22 luglio 2022 VIALFRÈ (TO) – Apolide; 23 luglio 2022 GENOVA – Balena Festival; 9 agosto 2022 CESENA – Acieloaperto; 10 agosto 2022 PESCARA – Zoo Music Fest; 12 agosto 2022 LOCOROTONDO (BA) – Locus Festival; 13 agosto 2022 GALLIPOLI (LE) – Parco Gondar; 19 agosto 2022 LIGNANO SABBIADORO (UD) – Alpe Adria; 26 agosto 2022 SERVIGLIANO (FM) – NoSoundFest; 27 agosto 2022 TERNI – Baravai Music w/ Dancity Festival; 11 settembre 2022 FIRENZE – Decibel Open Air; 16 settembre 2022 ROMA – Spring Attitude Festival; 24 settembre 2022 MILANO – Carroponte. Info e prevendite www.dnaconcerti.com. I biglietti per la data di Milano sono disponibili su Dice.fm.

