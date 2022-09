Concerto del coro Armonie d’Argento a Palazzo Lely L’Aquila

L’AQUILA – Domenica 18 settembre si terrà, nel prestigioso cortile di Palazzo Lely – Gualtieri (via Paganica n.66, L’Aquila), il concerto del coro Armonie d’Argento. La corale, fondata dal compianto Direttore Artistico M° Dante Sorrentino, si esibirà nel suo vasto repertorio comprendente brani aquilani, regionali, napoletani e classici nazionali ed internazionali, tutto con arrangiamenti personalizzati, con l’intento di distinguersi, dalle altre formazioni, per qualcosa di più articolato.

Il concerto, primo di una serie, è inserito nel progetto “L’Aquila, torniamo in centro: San Silvestro e Santa Maria Paganica” (finanziato nell’ambito del bando “Progettazione Sociale Abruzzo” dal Co.Ge. – Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Abruzzo) attuato, tra le altre, dalle associazioni 180amici L’Aquila e AIDA L’Aquila. Il progetto ha lo scopo di ricostruire e tramandare la memoria storica dei quartieri centrali, attraverso la riscoperta di luoghi, personaggi e tradizioni e la raccolta di interviste dei vecchi abitanti, materiale documentale, vecchie foto ecc… Da qui, per promuovere presso la cittadinanza la conoscenza dei palazzi storici dei quartieri San Silvestro e Santa Maria Paganica, l’idea di realizzare una serie di concerti nei cortili più suggestivi.

Il primo, a cura del coro Armonie d’Argento, si terrà presso Palazzo Lely – Gualtieri questa domenica.