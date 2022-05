Concerti e masterclass, tutto pronto per il 5° “Celano Jazz Convention”

Si comincia dal 4 al 7 luglio con i laboratori “Jazz For kids & Teens”, rivolti a bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni e all’inclusione sociale

CELANO – Finalmente il Celano Jazz Convention. Il borgo marsicano torna ad animarsi sulle note della musica jazz grazie alla rassegna che quest’anno giunge alla sua quinta edizione. Nonostante le difficoltà degli ultimi due anni, il direttore artistico Franco Finucci non ha alzato bianca e, nell’intento di recuperare il tempo perduto, ha previsto una kermesse di grande qualità.

Oltre ai concerti torneranno le masterclass estive che potranno essere seguite sia in presenza che in streaming. Finucci ha voluto ancora una volta affiancare alla programmazione dei live una didattica che può soddisfare sia le esigenze degli aspiranti professionisti che quelle dei numerosi appassionati, senza divulgare una didattica per i più piccoli finalizzata a una divulgazione del jazz a 360 gradi.

Si comincerà con i laboratori “Jazz For kids & Teens“, rivolti a bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni ed all’inclusione sociale: si svolgeranno dal 4 al 6 luglio e saranno gestiti dai maestri Andrea Gargiulo e Giusi Martino. Gli iscritti affronteranno tre giorni di prove d’orchestra e di coro per poi sostenere un concerto nella serata dell’ultimo giorno.

Dal 19 al 23 Luglio, in concomitanza col calendario dei concerti che sarà reso noto a breve, avranno luogo le masterclass tenute da alcuni tra gli artisti più noti del panorama nazionale ed internazionale (Fred Hersch, Ada Montellanico, Tino Tracanna e altri), che avere lo scopo di integrare e migliorare il compito di chiunque intenda approfondire le conoscenze della musica jazz, sia professionisti che appassionati.

Foto di archivio