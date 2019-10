Lanci: “Adesso dobbiamo essere bravi a resettare tutto per affrontare al meglio la sfida di sabato prossimo contro Cantù che di certo non verrà ad Ortona a fare una passeggiata“

REGGIO EMILIA – Prima trasferta di questa stagione per la Sieco Service Impavida Ortona che ha affrontato la Conad Reggio Emilia. Entrambe le formazioni arrivavano da una vittoria: la SIECO in casa contro Mondovì e la Conad dalla trasferta di Cantù. Saranno tra l’altro proprio i canturini i prossimi avversari degli Impavidi nell’anticipo di sabato prossimo.

E Dopo la prima in casa, la SIECO rovina la festa ai tifosi reggiani conquistando altri tre punti che fanno bene al morale e, perché no, anche alla classifica anche se siamo soltanto alla seconda di campionato. Molti chiari e pochi scuri per la squadra allenata da Coach Lanci autrice di una prestazione sinusoidale. Impavidi bravi ad inseguire da vicino gli avversari, capaci di un avvio di gara impeccabile per poi calare a metà parziale costringendo ad una doccia fredda i tifosi giunti da Ortona in quel di Reggio Emilia. Arriva però il colpo di coda e la Sieco si rifà sotto proprio sul filo di lana. Tuttavia gli impavidi non sono abbastanza freddi per chiudere e il parziale va agli avversari. Tuttavia l’inerzia è cambiata e dopo un primo “uno-due” micidiale della Conad, ad inizio di secondo set, gli abruzzesi tornano a far sentire la propria voce dapprima recuperando e poi superando gli avversari grazie ad un muro che finalmente comincia a funzionare e ad un attacco che cresce in maniera considerevole.

I Padroni di casa accusano il colpo e nel tentativo di mettere in difficoltà l’impianto di gioco bianco-azzurro, forzano un po’ troppo la battuta che spesso finisce contro la rete. Ortona ringrazia e pareggia i conti. Poco cambia nel terzo parziale, se non che le percentuali in attacco della SIECO Service continuano a crescere. La parabola ascendente prosegue così Ortona chiude agevolmente anche questo set, guadagnando di fatto un punto sicuro. Quando nell’ultimo set la SIECO sembrava avere invece l’intera posta in palio già in tasca ecco che arriva la nuova fase calante che poteva costare molto cara a Nunzio Lanci & Co. Gli avversari riescono a recuperare un gap piuttosto ampio passando dal 13-18 ad un incredibile 23-24.

E se questo non fosse già abbastanza per i cuori dei tifosi impavidi, ecco che la palla schizza fuori a fondo campo dopo un attacco al centro della Conad. La SIECO esulta ma l’arbitro vuole vederci meglio e chiede un controllo al video-check. Se la palla è fuori, la SIECO vince, altrimenti si va ai vantaggi. Inutile dire che un tocco c’è stato. Poco più tardi sul 25-24 la palla sfiora il soffitto del palasport dopo una bordata di Marks ricevuta dal libero reggiano. Questione di millimetri ma la palla torna nel campo ortonese con una traiettoria stramba, la palla può finire dentro di poco o fuori di poco. Nel dubbio Toscani riceve. Sulla ricostruzione Pedron si affida a Marks che schiaccia tra muro e rete e finalmente la gara termina con la seconda vittoria stagionale.

Coach Bosco schiera la stessa formazione che si è guadagnata i tre punti alla prima di campionato. Scendono quindi in campo il palleggiatore Pinelli e Zingel come opposto. La coppia dei centrali è formata da Mattei e Miselli. Schiacciatori Ippolito e l’ex Impavido Dolfo.

Anche Nunzio Lanci è intenzionato a schierare lo stesso sestetto formato da Pedron regista e Marks opposto. Capitan Simoni e Menicali al centro, Bertoli e Ottaviani schiacciatori. Toscani libero.

Matteo Bertoli, autore di una prestazione superlativa: «Ancora una volta siamo riusciti a fare un’ottima prestazione di squadra, dopo un primo set che abbiamo perso nonostante un buon recupero. È stata un’ottima gara su un campo difficile. Sono sicuramente tre punti importantissimi per il nostro percorso».

Coach Nunzio Lanci: «Siamo stati bravi a rimanere attaccati alla partita anche nei momenti di difficoltà. Peccato per quel primo set un po’ buttato al vento dopo la tanta fatica fatta per raddrizzarlo. Stiamo dimostrando di avere il carattere giusto per poterci divertire togliendoci nel contempo numerose soddisfazioni. Adesso dobbiamo essere bravi a resettare tutto per affrontare al meglio la sfida di sabato prossimo contro Cantù che di certo non verrà ad Ortona a fare una passeggiata».

Nel prossimo turno la Sieco affronterà nell’anticipo di sabato 2 novembre alle ore 20.30 presso il Palasport Comunale di Ortona la formazione della Pool Libertas Cantù.

TABELLINO

Conad Reggio Emilia – Sieco Service Impavida Ortona 1-3 (26/24 – 19/25 – 18/25 – 24/26)

Conad Reggio Emilia: Zingel 24, Catellani n.e., Mattei 10, Miselli 10, Santini n.e., Dolfo 4, Pinelli 2, Magnani n.e., Bellini 5, Cagni (L), Scarpi n.e., Ippolito 10, Morgese (L).

Sieco Service Impavida Ortona: Simoni 6, Pesare (L), Bertoli 20, Sesto n.e., Ottaviani 15, Pedron 1, Toscani (L), Del Frà n.e., Salsi n.e., Carelli n.e., Marks 25, Astarita n.e., Menicali 9. Allenatore: Nunzio Lanci. Vice Allenatore: Mariano Costa.

Durata Totale: 1h 52’ – I Set 31’: – II Set 26’: – III Set: 22’ – IV Set: 33’

Muri Punto: Reggio Emilia 9 – Ortona 8

Aces: Reggio Emilia 4 – Ortona 7

Errori Al Servizio: Reggio Emilia 15 – Ortona 9

Arbitri dell’incontro: i signori ORANELLI Alessandro (Spoleto) e ROLLA Massimo (Cortona). Videocheck BIASIN Luca, Addetto al segnapunti elettronico ROSSI Daniele.

Le altre gare in programma:

Synergy Mondovì – Kemas Lampiel Santa Croce 0-3

Materdominivolley.it Castellana Grotte – Pool Libertas Cantu 3-2

Sacra Italia Chef Centrale Brescia – Emma Villas Aubay Siena 3-1

Peimar Calci – Olimpia Bergamo 3-1

Geovertical Geosat Lagonegro – BCC Castellana Grotte 3-2

Classifica:

Kemas Lampiel Santa Croce 6, Sieco Service Impavida Ortona 6, Peimar Calci 4, Sacra Italia Chef Centrale Brescia 4, BCC Castellana Grotte 3, Conad Reggio Emilia 3, Olimpia Bergamo 3, Emma Villas Aubay Siena 2, Geovertical Geosat Lagonegro 2, Materdominivolley.it Castellana Grotte 1, Synergy Mondovì 0.