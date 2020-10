Conad Reggio Emilia – Sieco Service Impavida Ortona 1-3: cronaca partita

REGGIO EMILIA – Riparte il Campionato Nazionale di Serie A2 Credem Banca in un clima strano, dettato dalle norme Anti-Covid. In quel di Reggio Emilia si affrontano i padroni di casa della Conad ed i Ragazzi Impavidi della Sieco Ortona. I tifosi sugli spalti (ingresso contingentato e distanze da rispettare) e quelli On-Line fremono, ma si comincia con 15 minuti di ritardo per alcuni aspetti burocratici legati al protocollo CoVid. Niente di preoccupante, pura formalità.

Orfana di Shavrak (out per circa un mese), saranno Sette e Marinelli ad attaccare da posto quattro e, di tanto in tanto, nell’arco della gara, un po’ di fatica si è fatta sentire, senza la possibilità di poter tirare il fiato. Nonostante questo tour de force, la coppia d’attacco risulterà non solo prolifica in fase di realizzazione, ma anche preziosissima in fase difensiva. E quando si parla di difesa si pensa al Libero. Non delude Toscani che parte forte sui livelli ai quali ci aveva abituato prima dell’interruzione della stagione precedente. Un sonante 71% di positività per lui. Tornando invece ai marcatori uno straordinario Cantagalli mette segno trenta punti, lasciando ai tifosi uno stupendo biglietto da visita e la voglia matta di vederlo dal vivo domenica prossima contro la Synergy Mondovì, oggi sconfitta in casa dalla BCC Castellana Grotte. Ottima anche la prova dei centrali, Capitan Simoni e Menicali che in due mettono a segno 21 punti e 6 dei 9 muri punto totali.

CRONACA DELLA PARTITA

Il primo è un set molto equilibrato, giocato punto a punto, con le due squadre che si rincorrono e si sorpassano mettendo in scena uno spettacolo che rimarrà incerto fino alla fine. L’ultimo punto scaturisce da un’azione molto lunga ed elaborata, di certo la più bella del parziale ma alla fine è Cantagalli a decidere che era ora di chiudere sul 23-25.

Secondo set che comincia con una Conad molto più concentrata, peculiarità che in questo avvio sembra mancare agli abruzzesi. Toscani recupera una palla che era destinata ad uscire, Simoni tira malamente fuori un servizio e la Conad va in fuga. Fuga che però dura poco poiché Ortona si ricompatta e torna sui binari dell’equilibrio di gara. Finale di set da brividi per la Sieco con un ingenuo errore di Marinelli che tenta la ricezione di una palla già uscita dal campo e da il via alla rimonta della Conad grazie anche al buon servizio di Mattei, da due punti sotto si trova un punto avanti. La Sieco reagisce riuscendo addirittura a ribaltare nuovamente la situazione così che il set torna ad essere giocato sul filo del rasoio. Alla fine la spuntano ai vantaggi i padroni di casa 26-24. Il terzo set vede i padroni di casa partire forte e andare avanti 4-1, ma la Sieco è brava a tenere botta e a recuperare piazzando lo sprint finale che vale set e almeno il primo punto della stagione. Quarto set che sembrava sotto controllo fino agli ultimissimi punti del parziale quando un paio di errori hanno permesso ad i padroni di casa di acciuffare il pareggio sul 22-22. Quello che accade dopo è un agglomerato denso di tensione e colpi di scena, con errori al servizio da una parte e dall’altra che fanno letteralmente impazzire l’ago della bilancia. Protagonista assoluto è il Video-Check. L’attacco di Cantagalli giudicato OUT dalla coppia arbitrale viene invece convertito in tocco a muro dalle telecamere così come un’invasione commessa dai padroni di casa e contestata da Mister Mastrangelo è stata dalla stessa tecnologia “Var” confermata dando la possibilità ad uno strepitoso Cantagalli di chiudere la gara con un ace.

Parte bene quindi la SIECO trovando la vittoria in trasferta contro una CONAD rinata rispetto allo scorso anno e che di certo darà filo da torcere a molte.

Per la sua prima volta in questa stagione 2020/2021 Coach Lanci deve fare a meno dell’ucraino Dimitriy Shavrak. In campo scendono dunque il regista Pedron con Cantagalli opposto. All’altra banda Marinelli e Sette rispondono «Presente». La coppia dei centrali è quella collaudatissima formata da Capitan Simoni e Menicali mentre il libero è Toscani.

I padroni di casa, schierano in campo il palleggiatore Pinelli e Bellei opposto. Ippolito e Loglisci saranno invece gli schiacciatori di banda. Al centro giocheranno l’ex Mattei e Scopelliti e il libero sarà Morgese.

La prima palla del match e del campionato è tra le mani di Sette. Bellei mette subito palla a terra e poi si occupa del servizio 1-0. Il primo punto per gli ortonesi arriva subito con il mani-fuori di Cantagalli. Doppio servizio fuori per Ippoliti e poi per Cantagalli ed il punteggio è 3-2. Il primo break è per i padroni di casa. Sette trova il muro di Bellei e Reggini avanti 5-3. Arriva il primo muro anche per la SIECO su Loglisci, il merito è di Sette 5-5. Cantagalli avendo buon gioco sul muro avversario, sbroglia una situazione non semplicissima ed è 7-7. Simoni la piazza bene al centro ed è sempre parità 9-9. Spettacolare il recupero di Pedron che si schianta letteralmente sulla postazione video check. Poi Simoni al centro sigla il primo vantaggio ortonese 10-11. Menicali chiude la strada a Loglisci, Ortona va al break 12-14 e Coach Mastrangelo chiama il primo time-out. Marinelli stoppato e la Conad trova il pari 14-14. Bellei piazza la palla del 15-14 e questa volta è Nunzio Lanci che chiama tempo. Loglisci pesta la linea dei tre metri ed il punto va ad Ortona 15-16. Primo ace della stagione messo a segno da Sette 15-17. Ace fortunoso di Bellei, la palla sbatte sul nastro e si ferma ingannando la ricezione ospite 17-17. Murato Cantagalli ed è nuovo vantaggio per Reggio 19-18. Ace per Cantagalli 19-20. Bella parallela messa a terra da Sette 22-23. Primo set point per Ortona 23-24 con Sette al servizio. Lunghissimo punto con una Conad che proprio non vuole cedere, ma poi ci pensa Cantagalli 23-25.

Il secondo parziale parte con un ace del numero 4 dei padroni di casa ma il muro di Menicali mette subito in pari il tabellone al termine di un intenso scambio 1-1. Invasione fischiata al muro dei padroni di casa, il punto va ad Ortona 2-3. Out la diagonale di Sette 4-3. Break per la Conad che ora è in vantaggio 5-3. Out l’attacco di Sette ed ora la Conad tenta l fuga 7-4. Cantagalli schiaccia forte sul muro e la palla vola fuori 8-8. Poi Sette gestisce bene una free-ball ed è nuovo vantaggio 8-9. Marinelli piazza un muro perfetto su Bellei ed è 10-12. Marinelli capitalizza la preziosa difesa di Toscani ed è ancora punto Sieco 11-14. Pregevole tocco di prima per Pedron che mantiene il doppio vantaggio 13-15. Marinelli non si accorge che la palla era destinata fuori e la Conad si fa sotto 15-16. Poi Mattei fa ACE e completa il recupero 16-16. Ancora Ace per Mattei così ora la Conad si ritrova avanti 16-17. Menicali fermato a muro 16-18. Stavolta Mattei la tira fuori 17-18. Ace il salto float per Pedron 18-18. Sette trova il punto del nuovo vantaggio 18-19. Murato Marinelli da Bellei 21-20. Cantagalli ferma Ristic 21-22. Mani fuori per Cantagalli su Sesto 22-23. Set point per la Conad che mura Marinelli e va sul 24-23. Cantagalli trova un pertugio tra muro e rete e allunga il set 24-24. Ace di Ristic e la Conad trova il pareggio nel computo dei set 26-24.

Si rientra per il terzo set di una gara fino ad ora molto equilibrata. Parte male sette che spara il suo servizio sulla rete 1-0. Invasione di Marinelli 2-0. Ancora invasione, questa volta fischiata a Cantagalli 4-1. Stavolta l’invasione è di Bellei 4-2. Marinelli rosicchia un punto a muro 4-3. Ristic fallisce la pipe e regala il pareggio alla Sieco 4-4. Marinelli sfrutta una palla di ritorno, ora la Sieco va sul 4-5. Fa il suo esordio anche il video-check a chiederlo è coach Mastrangelo che ha ragione, decisione ribaltata e punto del 6-6. Ace per Bellei 8-7. Mattei la schiaccia fuori 8-9. Nell’azione successiva è invece Bellei a tirarla fuori così sul 8-10 Mastrangelo chiama tempo. L’errore di Pedron non permette la giocata di Cantagalli 10-10. Il muro di Simoni su Loglisci riporta avanti la Sieco 11-13. Quattro tocchi fischiati alla Sieco ma Lanci vuole controllare con il Video-Check. Il check impiega del tempo ma alla fine il punto per la Conad è confermato 13-13. Loglisci poi porta i suoi in vantaggio 14-13. Pinelli fa ace ed è 15-13. Invasione fischiata al muro di Reggio 15-14. Batte forte Cantagalli, la palla torna nel campo di Ortona e Simoni capitalizza l’occasione 15-15. Ace di Cantagalli 15-16 e stavolta il Time-Out è per Mastrangelo. Ace di Loglisci su Marinelli 17-16. Il primo tempo di Scopelliti è murato da Simoni 17-18. Il muro della Conad non possono fermare la parallela di Cantagalli 17-19. Erroraccio al servizio per Marinelli 18-19. Ottima azione tra Toscani che palleggia di bagher e Sette che la mette a terra 19-22. Ancora Sette ha buon gioco sul muro avversario 20-23. Cantagalli la pianta a terra ed è set-point 21-24. Out il servizio di Menicali 22-24. Complicato il palleggio di Pedron ma riesce ad armare Cantagalli che mette a terra il punto che vale il primo punto della stagione: 22-25.

Il primo punto del quarto set porta la firma di Menicali che però sulla successiva battuta commette un errore 1-1. Out anche il servizio di Scopelliti 1-2. È la fiera dell’errore al servizio. Sbaglia anche Cantagalli 2-2. Loglisci porta i suoi in vantaggio 4-3. Grandissimo il muro di Menicali su Mattei ed ora il punteggio è 4-5. Errore al servizio per Pedron 6-6. Ace per Sette che becca proprio la zona di conflitto Ristic/Bellei 6-8. È dentro l’attacco di Cantagalli 8-9. Fermato Cantagalli e Ippolito mura per il punto del 10-9. Abbondantemente Out il servizio di Cantagalli 11-10 ma poi Bellei pesta la linea ed è 11-11. Free-Ball sfruttata bene per Ortona con Sette 11-12. Errore anche per Marinelli, il suo servizio si spegne sulla rete 12-12. Out la schiacciata di Loglisci, punto break per la Sieco che ora è avanti 12-14. Ancora Out l’attacco della Conad e Bellei regala il punto del 12-15. Loglisci rosicchia un punto e torna sotto: 14-15. Pedron insiste con Sette però non riesce a mettere a terra la palla e alla quarta occasione di fila, becca il muro che vale il 15-15. Coach Lanci chiama tempo e l’espediente funziona: Mattei sbaglia il servizio 15-16. Si stacca un adesivo della CREDEM e allora si interviene con il nastro adesivo, il gioco è fermo. Pedron, dopo la pausa inattesa è al servizio. Sette la tira forte, ancora punto per Ortona 15-17. Poi Cantagalli in diagonale 15-18. Muro/Fuori del solito Cantagalli 16-19. Maiocchi serve sulla rete 17-20. Errore anche per Menicali Out al Servizio, 18-20. Servizio sbagliato da Cantagalli 19-20. Perfetto il primo tempo di Simoni 19-22. Out la schiacciata di Cantagalli, e i padroni di Casa si avvicinano sul 21-22. Murato Simoni: pareggio 22-22. Cantagalli murato al termine di una azione offensiva insistita ma Reggio Emilia acciuffa il pari 23-23. L’opposto ortonese si rifà subito dopo e mette a terra la palla del match point 23-24. Annullato il primo Match-Point 24-24. Sette riceve e attacca 24-25. Errore al servizio dello stesso sette 25-25. Out anche Maiocchi 25-26. Fuori il muro di Menicali e si continua sul 26-26. Punto di Bellei 27-26 ma c’è un’invasione sotto rete dello stesso Bellei. Il video-check è chiamato in causa ma niente da fare per Ortona punto confermato. Out l’attacco di Cantagalli ma Lanci chiede di nuovo un controllo. Lanci aveva ragione, decisione ribaltata 27-27. Invasione per il muro della Conad (Mattei) e questa volta è Mastrangelo a chiedere l’intervento del check. Tuttavia l’invasione è confermata: 27-28. Ace per Cantagalli, Morgese non la tiene ed è vittoria, 27-29.

TABELLINO

Conad Reggio Emilia – Sieco Service Impavida Ortona 1-3 (23-25 / 26-24 / 22-25 /27-29)

Durata Incontro: 2h 02’ (26’ / 29’ / 27’ / 38’)

Muri Punto: Reggio Emilia 13, Ortona 9.

Aces: Reggio Emilia 8, Ortona 6

Errori Al Servizio: Reggio Emilia 12, Ortona 20.

Sieco Service Impavida Ortona: Fabi, Simoni 14, Pesare(L) n.e., Rovetto n.e., Pedron 2, Toscani(L), Del Fra n.e, Cantagalli 30, Carelli, Marinelli 6, Sette 19, Menicali 7. Coach: Lanci. Vice: Costa.

Conad Reggio Emilia: Pinelli 1, Catellani n.e., Bellei 20, Loglisci 16, Sesto, Cagni (L) n.e., Scopelliti 7, Maiocchi 3, Mattei 17, Ristic 2, Ippolito 4, Morgese (L), Suraci. Coach: Mastrangelo. Vice: Civillini

Questi i risultati della I Giornata di Andata:

Emma Villas Aubay Siena – Pool Libertas Cantù (Rinviata a data da destinarsi)

Prisma Taranto – Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia 3-0

Agnelli Tipiesse Bergamo – BAM Acqua San Benedetto Cuneo 3-2

Cave Del Sole Geomedical Lagonegro – Kemas Lamipel Santa Croce 2-3

Synergy Mondovì – BCC Castellana Grotte 2-3

Conad Reggio Emilia – Sieco Service Ortona 1-3

Classifica:

Taranto, Ortona 3. Bergamo, Castellana Grotte, Santa Croce 2. Lagonegro, Mondovì, Cuneo 1. Reggio Emilia, Brescia, Siena*, Cantù* 0.

*Siena e Cantù una gara in meno.