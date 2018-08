Comunità Montana Sirentina, servizio civile per 5 volontari

É stato pubblicato il bando per la selezione di volontari presso la Comunità Montana Sirentina, scade il 28 settembre 2018. I dettagli e le informazioni utili per fare domanda

Nell’ambito del Bando 2018, per la selezione di 53.363 volontari da impiegare nei progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero, con scadenza 28 settembre 2018, sito http://www.serviziocivile.gov.it/, la Comunità Montana Sirentina, nella Regione Abruzzo (selezione per 754 volontari), gestita dal commissario Luigi Fasciani, è stata inserita tra i beneficiari degli interventi approvati e finanziati con 1 progetto denominato: “Famiglie al Centro” per l’impiego di 5 volontari di servizio civile. L’Ente, pertanto, già ha pubblicato il proprio bando nel sito al seguente link: http://www.comunitamontanasirentina.it/?eventi&id=620, da cui è possibile scaricare i file necessari con i modelli da compilare per partecipare ed acquisire le informazioni necessarie sul progetto.

Possono partecipare cittadini italiani e stranieri regolarmente residenti in Italia, tra i 18 e i 28 anni di età, che non abbiano già svolto il servizio civile, in possesso dei seguenti requisiti:

essere cittadini italiani;

essere cittadini dell’Unione europea;

essere familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

titolari di permesso di soggiorno per asilo;

titolari di permesso per protezione sussidiaria;

non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Requisiti e informazioni per la presentazione della domanda

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. I giovani interessati, in possesso dei requisiti richiesti dovranno inviare la domanda e la relativa documentazione direttamente alla Comunità Montana Sirentina – S.P. 11 Sirentina N. 14 – 67029 SECINARO AQ, a mano o con Raccomandata A/R o a mezzo pec a cms@pec.sirentina.it, entro e non oltre le ore 14.00 del 28 settembre 2018. Le domande devono pervenire in ogni caso entro tale data.

Modalità di presentazione della domanda. La domanda deve essere: redatta secondo il modello fra gli allegati, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso; firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; corredata dalla scheda Allegato 4 , contenente i dati relativi ai titoli. E possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale.

Indirizzo di presentazione delle domande:

Comunità Montana Sirentina Strada Provinciale 11, Sirentina n. 14 67029 Secinaro (AQ)

Indirizzo per la presentazione via PEC:

cms@pec.sirentina.it

Durata e trattamento economico. Il progetto dura 12 mesi e prevede un orario di attività non inferiore alle 30 ore settimanali, per 5 giorni lavorativi. Ai volontari in servizio in Italia spetta un rimborso di 433,80 netti mensili.

Sede di servizio: il progetto Famiglie al centro, si svolgerà nel territorio della Comunità Montana Sirentina

Attestato di fine servizio. Al termine dell’anno di servizio civile viene rilasciato dall’UNSC lattestato di servizio, riconosciuto anche dalle università convenzionate.

Sportello informativo. E attivo lo sportello informativo sul servizio civile, aperto ai giovani e ubicato presso la sede operativa dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00 e anche nel pomeriggio di mercoledì dalle 15.00 alle 18.00; allo sportello informativo potranno essere richiesti chiarimenti inerenti il servizio civile, e gli interessati potranno ricevere anche supporto nella compilazione della documentazione di partecipazione.

Per informazioni: telefono 0864-79175 email: informazioni@sirentina.it