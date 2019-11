Comunicazione d’impresa e storytelling, tre seminari a Pescara

Al via da domani, presso la Camera di Commercio, un percorso di tre seminari gratuiti e incontri individuali con esperti per promuovere la comunicazione d’impresa

PESCARA – Promuovere e comunicare l’impresa sui mercati internazionali, individuare una brand identity adeguata alla cultura del Paese di destinazione, avere gli strumenti utili per far fruttare i propri investimenti all’estero. Sono alcune delle principali tematiche che saranno affrontate nel corso dei quattro appuntamenti dedicati alla comunicazione d’impresa e storytelling, a partire da domani a Pescara.

Nell’ambito del Piano Export Sud 2, ICE Agenzia, in collaborazione con Confartigianato Imprese, organizza un percorso gratuito di seminari rivolto a MPMI, startup, cooperative, consorzi e reti di impresa dell’Abruzzo, Molise e Sardegna.

Il Piano Export Sud II, denominato PES II, con dotazione finanziaria di 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 FESR Asse III, si pone l’obiettivo di attuare iniziative di formazione e di promozione a favore delle piccole e medie imprese localizzate nelle “Regioni meno sviluppate” (Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia) e nelle “Regioni in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna).

Il percorso, completamente gratuito, è costituito da 4 incontri che si terranno presso la Sala Camplone della Camera di Commercio di Via Conte di Ruvo, dalle 9.00 alle 17.00, con una pausa pranzo. Il primo appuntamento, “Comunicare in contesti multiculturali attraverso le emozioni”, è fissato per domani 21 novembre. A seguire, il 28 novembre e il 5 dicembre, due seminari sullo storytelling caratterizzati da un workshop pratico. L’incontro conclusivo si terrà il 9 dicembre, in cui sono previsti incontri individuali con gli esperti della Faculty ICE Agenzia.